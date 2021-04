Hıdırellez bereket duası nedir, nasıl yapılır? Hıdırellez dileği nasıl tutulur?

Baharı müjdeleyen en önemli olaylardan biri olan Hıdırellez 5 Mayısıs'ı 6 Mayısıs’a bağlayan gün olarak bilinir. Sadece Anadolu değil Kırım, Azerbaycan, Orta Doğu ve Balkan Ülkelerinde de kutlanılan Hıdırellez, Hızır ve İlyas kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Hızır Peygamber’in darda kalan kişilere yardım ve kılavuzluk ettiği ve aynı zamanda bolluk getirdiği, İlyas Peygamber’in ise suların koruyucusu olduğuna inanıldığı gün Hıdırellez olarak kutlanılır.

Hıdırellez’de dilek nasıl tutulur?

Hıdırellez günü halk arasında yapılan birçok gelenek bulunmaktadır. Bu gelenekler arasında en yaygın olanı Hıdırellez akşamı gül ağacına dilek tutmaktır. İnsanlar tarafından kâğıt üstüne yazılan dilekler asılabileceği gibi şekil olarak gül ağacının altına da çizilebilir. Hıdırellez sabahı ise yazılan kağıtlar gül ağacının dibinde alınarak suyun içine atılır. Bir diğer dilek tutma şekli ise gül ağacına para asmaktır. Akşam asılan paralar ve dilekler o günün sabahında geri toplanır. Para cüzdana koyulur ve bir yıl harcanmaz ve saklanır. Para kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermez.

Hıdırellez duası

Yıl boyunca heyecanla beklenen Hıdırellez, Hz. Hızır ile Hz. İlyas’ın buluştuğu gün olarak rivayet edilmektedir. Bugünde Hz. Hızır’ın yarınlarına koşacağını düşünen insanlar her türlü dilekte bulunurlar. Hz. Hızır ile Hz. İlyas, doğa ve insan sevgisi timsali zatlar olmakla beraber cömert ve bereketin simgesidir. Hıdırellez gününde şu duayı okuyabilirsiniz:

“Ya Allahu, ya Rabbi, Ya Hayyü, Ya Kayyumü, Ya Zl Celali ve İkram. Es’elüke bismikel azimil-a’zami. Enterzukani helalen tayyiben. Allahümme in kane rızkuna fissmai enzilhu. Ve in kane fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu. Ve in kane kariben yessirhü. Ve in kane kalilen kessirhü. Ve bi kane kesiren ihfazhü bilbereketi.

Anlamı: Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helal rızık ver. Allah’ım eğer rızkımız semada ise onu indir. Eğer yerde ise onu çıkar. Uzakta ise onu yakınlaştır. Yakın ise kolaylaştır. Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir.

Bismillahirahmanirahim

Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah Muhammeden resullullah yetiş imdadıma Hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin Hızır deryada erdim murada âmin.

Hıdırellez bereket duası

Allahümme Rabbühü Ya Halkalhalas Muhammed’in Resulullah Yetiş imdadıma Ya Hızır ya İlyas

Hıdırellez duasının 40 defa okunması gerekir. 5 Mayısıs günü 39 defa okunuyor. 6 Mayısıs günü ise 1 defa okunup 40’a tamamlanıyor. Ardından içinizden geldiği gibi Allah’a dua eder, Allah’a olan dileklerinizi iletir ve bu senenin hayırlı olması, bol rızıklı olması ve diğer isteklerinizi bildirirsiniz.

Ya Rabbi Sen dünyanın kâinatın sahibisin. Her canlıyı yaratan Sensin. Benim ve ger canlının Rabbi de Sensin. Benim hem dünyamı hem de ahiretimi güzel eyle. Bana ve tüm kullarına hak ettiğimiz gibi değil lütfunla ve merhametinle muamele eyle. Hızır (as.) ve Hıdır (as.) bana yoldaş eyle. Bizleri hata ve yanlışlarımızdan döndürsünler. Maddi ve Manevi sıkıntılarımızda her zaman yanımızda olsunlar. Dualarımızı Senin güzel isimlerin hürmetine, Habibin hürmetine kabul eyle.

Bu dua: Hıdırellez’in başladığı günü ikindi ezanından Sonra Allah rızası için kılınacak 2 rekât namazdan sonra okunmalıdır.