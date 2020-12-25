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Hicri takvimde hangi aydayız?

Hicri takvime göre hangi aydayız soruları son günlerde internette en çok araştırılan konulardan biri oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı hicri takvime aylarını açıkladı.

25 Aralık 2020 Cuma 15:13
Hicri takvimde hangi aydayız?
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Hicri takvime göre hangi ay ve yıldayız soruları son günlerde en çok araştırılan sorulardan biri oldu. Hicri takvim Ay’ın Dünya etrafında dönmesinin kıstas alınması sonucu 12 aydan oluşturulan takvimdir. Diyanet İşleri her yıl Hicri takvime göre dini günlerin hangi Miladi takvim gününe denk geldiğini açıklamaktadır.

Hicri takvim Hz. Ömer’in hicretten 17 yıl sonra 639 yılında toplanan meclis tarafından Hz. Ali’nin önerisiyle hicretin gerçekleştirildiği yıl birinci yıl olarak kabul edilmiştir.

Bu tarihten önce yıllar o yıl içerisinde gerçekleştirilen önemli olaylara göre belirleniyordu. Hicri takvim Hicri Şemsi ve Hicri Kameri olarak ikiye ayrılır.

Haram ayları olarak bilinen hürmet aylarında İslam dünyasına göre savaşmak yasak olarak bilinir. Bu aylar Zilkade, Zilhice, Muharrem, Receb aylarıdır. Müslümanlar ayların isimlerinde daha önceki dönemlerde kullanılan isimleri kullanmışlardır. Bunlardan ilk 3’ü ardışık şekilde Recep ise ayrı bir ay olarak bilinir.



Son Güncelleme: 25.12.2020 15:13
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Anahtar Kelimeler:
Hicri TakvimMiladi Takvim
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