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Hicri ayların isimleri nelerdir? Kaç tane hicri ay vardır? Hicri aylar ne zaman başlar?

Kameri Ayları olarak bilinen Hicri aylar; Peygamber Efendimiz'in (Sav) 16 Temmuz 622'de Mekke'den Medine'ye hicretiyle başlar. Bu Hicri Aylar ne ve ne anlama geliyor? 12 aylık Hicretin her ayının farklı bir anlamı vardır. Hicretin ilk ayı Muharrem, son ay ise Zilhicce'dir. Hicri takvimin detayları araştırılmaya devam ediliyor.

24 Aralık 2020 Perşembe 14:15
Hicri ayların isimleri nelerdir? Kaç tane hicri ay vardır? Hicri aylar ne zaman başlar?
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Hicri Semsi ve Hicri Kameri olarak Hicri takvim iki türe ayrılır: Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce'den oluşan toplam 12 aydır.

Hicri Takvim Ayların Adları

Şehrullahi'l-Muharrem olarak bilinen Muharrem ayı, Alla'nın Haram kılınan ay, Sefer ayı, sefer veya seyahat ayı, Rebiülevvel ayı ilk bahar, Rebiülahir ayı son bahar, Cemaziyelevvel ayı ilk çorak toprak, Cemaziyelahir ayı son çorak toprak ve son aydır. Recep ayı saygı ve onur, Şaban ayı dağılmış ve çürümüş demektir, Ramazan ayı yanma ve sıcaktır, Şavval ayı yükselmiştir, Zilkade ayı barış olan demektir ve Zilhicce ayı hacca sahip olan demektir.

Hicri Ayların Detayları

Hicret Yılbaşı, Muharrem ayı ile başlar. Muharrem ayının ilk günü Hicret Yılbaşı, onuncu günü Aşure'dir. Sefer ayına uğursuz ay denir. Mevlid Kandili, Rebiülevvel Ayı'nda kutlanır.

Rebiülahir Bear'da Müslümanlar bu aylarda hayvanlarını otlatmaya bırakıyorlar. Cemaziyelevvel ayı demek soğuk ve kuru demektir. Hicri takvimin altıncı ayı Cemaziyelahir ayıdır. Mübarek 3 ay alındığı ay başlar. Kuran, Ramazan ayında kısaltılmaya başlandı. Şevval ayında deve sütü azalır. İki bayram arasında geçer ve Zilkade ayı "Aralık" ayı olarak da anılır. Zilhicce ayının onuncu günü Kurban Bayramı'dır. Hac Duaları da bu ay yapılır.



Son Güncelleme: 24.12.2020 14:15
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HicriAyları
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