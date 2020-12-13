Hicri ayların başlangıç ve bitiş tarihleri takvimi

Hicri takvimin aylarının başlangıç ve bitiş aylarını, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvimle ulaşılabiliyor. Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretin başlangıcı ile Hicri Takvim kabul edilir. Hicri takvim ise ikiye ayrılmaktadır. Bunlar; Hicri Şemsi ve Hicri Kameri’dir.
Muharrem Ayı:Allah’ın ayı olarak bilinen Muharrem ayı, bereketin ve bolluğun olduğu aydır olarak dile getirilmektedir. Muharrem ayı, hicri takvimin ilk ayıdır ve bu ayın 10. Gününde Aşure Günü kutlanır. Hicri tavmim, Muharrem ayıyla başlamaktadır. Kelime anlamı ise haram kılınmış anlamındadır.
Safer Ayı:Safer ayı anlamı, Mekkelilerin şehri terk etmesinden gelmektedir. Safer ayı, Hicri takviminin ikinci ayı olarak bilinmektedir. Uğursuz ayı olarak bilinir. Bazı Arapların uğursuzluk getirdiği için Safer ayının uğursuzluk getirdiği düşünülmektedir. Kelime anlamı ise sefer ve yolculuk anlamındadır.
Rebiülevvel Ayı:Mevlid Kandilinin kutlandığı üçüncü aydır. Bahar anlamına gelmektedir. Kelime anlamı ise; ilkbahardır
Rebiülahir Ayı:İslamiyet açısından önemli bir gelişme olan Rebiülahir ayı, Hicri takvimin dördüncü ayıdır. Müslümanlar bu aylarda hayvanlarının otlatılması için dışarıya salınır. Bunun için bahar anlamına gelmektedir. Kelime anlamı sonbahardır.
Cemaziyelevvel Ayı:Soğuk ve Kurak anlamına gelen Cemaziyelevvel ayı, Hicri takvimin beşinci ayıdır. Kelime anlamı ise ilk çorak topraktır.
Cemaziyelahir Ayı:İlk çorak toprak olarak anlamına gelen Cemaziyelahir ayı, hicri takvimin altıncı ayıdır.
Recep Ayı:3 ayların başlangıcıdır. Ramazan ayına hazırlık olarak adlandırılan Recep ayında savaş Müslümanlara helal edilmemiştir. Hicri takvimin yedinci ayıdır ve saygı, onur anlamına gelmektedir.
Şaban Ayı:Recep ayında Müslüman alimlerine savaşın helal kılınmaması üzerine Şaban ayında, savaşacak kabileler yerlerini almaya başlarlar. Bundan dolayı da Şaban ayı adını almıştır. Hicri takvimin sekizinci ayıdır. Dağılmış ve yayılmış anlamına gelir.
Ramazan Ayı:Kur’an-ı Kerim kitabımın indirilmeye başlandığı aydır. Kadir gecesi ise Ramazan ayında kutlanır ve Hicri takvimin dokuzuncu ayıdır. Ramazan ayı, Müslümanlar için önemli bir aydır. Bu ayda oruç tutulur.
Şevval Ayı:Hicri takvimin 10. ayıdır ve yükselmiş anlamına gelmektedir.
Zilkade Ayı:Araplar, savaşmayı bırakıp, oturmayı tercih ettikleri aydır. Hicri takvimin 11. ayıdır. Barışa sahiplik eden anlamına gelmektedir.
Zilhicce Ayı:Hicri takvimin 12. ayı olan Zilhicce ayı, Kurban bayramını içinde barındırır. Ayın ilk 10 günü İslam dünyası için önemlidir. İbadetler bu ayda olur. Hacca sahiplik eden anlamına gelmektedir.
Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Receb aylarında ise İslam dünyasına savaşmak haramdır.
Son Güncelleme: 13.12.2020 19:23