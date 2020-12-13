Hicri ayların başlangıç ve bitiş tarihleri takvimi

Hicri takvimin aylarının başlangıç ve bitiş aylarını, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvimle ulaşılabiliyor. Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretin başlangıcı ile Hicri Takvim kabul edilir. Hicri takvim ise ikiye ayrılmaktadır. Bunlar; Hicri Şemsi ve Hicri Kameri’dir.

Muharrem Ayı:

Safer Ayı:

Rebiülevvel Ayı:

Rebiülahir Ayı:

Cemaziyelevvel Ayı:

Cemaziyelahir Ayı:

Recep Ayı:

Şaban Ayı:

Ramazan Ayı:

Şevval Ayı:

Zilkade Ayı:

Zilhicce Ayı:

Ay, dünya etrafında 12 defa döndüğünde, Kameri sene olmaktadır. Dünya, güneş etrafında döndüğünde ise; Miladi sene olmaktadır. Hicri takvim 12 aydan oluşmaktadır. ve bu ayların hepsi önemli anlamlar taşımaktadır.Allah’ın ayı olarak bilinen Muharrem ayı, bereketin ve bolluğun olduğu aydır olarak dile getirilmektedir. Muharrem ayı, hicri takvimin ilk ayıdır ve bu ayın 10. Gününde Aşure Günü kutlanır. Hicri tavmim, Muharrem ayıyla başlamaktadır. Kelime anlamı ise haram kılınmış anlamındadır.Safer ayı anlamı, Mekkelilerin şehri terk etmesinden gelmektedir. Safer ayı, Hicri takviminin ikinci ayı olarak bilinmektedir. Uğursuz ayı olarak bilinir. Bazı Arapların uğursuzluk getirdiği için Safer ayının uğursuzluk getirdiği düşünülmektedir. Kelime anlamı ise sefer ve yolculuk anlamındadır.Mevlid Kandilinin kutlandığı üçüncü aydır. Bahar anlamına gelmektedir. Kelime anlamı ise; ilkbahardıriyet açısından önemli bir gelişme olan Rebiülahir ayı, Hicri takvimin dördüncü ayıdır. Müslümanlar bu aylarda hayvanlarının otlatılması için dışarıya salınır. Bunun için bahar anlamına gelmektedir. Kelime anlamı sonbahardır.Soğuk ve Kurak anlamına gelen Cemaziyelevvel ayı, Hicri takvimin beşinci ayıdır. Kelime anlamı ise ilk çorak topraktır.İlk çorak toprak olarak anlamına gelen Cemaziyelahir ayı, hicri takvimin altıncı ayıdır.3 ayların başlangıcıdır. Ramazan ayına hazırlık olarak adlandırılan Recep ayında savaş Müslümanlara helal edilmemiştir. Hicri takvimin yedinci ayıdır ve saygı, onur anlamına gelmektedir.Recep ayında Müslüman alimlerine savaşın helal kılınmaması üzerine Şaban ayında, savaşacak kabileler yerlerini almaya başlarlar. Bundan dolayı da Şaban ayı adını almıştır. Hicri takvimin sekizinci ayıdır. Dağılmış ve yayılmış anlamına gelir.Kur’an-ı Kerim kitabımın indirilmeye başlandığı aydır. Kadir gecesi ise Ramazan ayında kutlanır ve Hicri takvimin dokuzuncu ayıdır. Ramazan ayı, Müslümanlar için önemli bir aydır. Bu ayda oruç tutulur.Hicri takvimin 10. ayıdır ve yükselmiş anlamına gelmektedir.Araplar, savaşmayı bırakıp, oturmayı tercih ettikleri aydır. Hicri takvimin 11. ayıdır. Barışa sahiplik eden anlamına gelmektedir.Hicri takvimin 12. ayı olan Zilhicce ayı, Kurban bayramını içinde barındırır. Ayın ilk 10 günü İslam dünyası için önemlidir. İbadetler bu ayda olur. Hacca sahiplik eden anlamına gelmektedir.

Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Receb aylarında ise İslam dünyasına savaşmak haramdır.