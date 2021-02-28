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‘Hiçbir şey yapmadan’ günde 700 lira kazanıyor

Japonya'nın başkenti Tokyo’da hayatını sürdüren 37 yaşındaki Morimoto Şooji isimli kişi yaptığı işle günde günde 700-800 lira arası para kazanıyor.

28 Şubat 2021 Pazar 23:38
‘Hiçbir şey yapmadan’ günde 700 lira kazanıyor
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Japonya'nın başkenti Tokyo’da hayatını sürdüren 37 yaşındaki Morimoto Şooji isimli ki yaptığı işle günde günde 700-800 lira arası para kazanıyor.

Morimoto Şooji yaptığı işi anlatırken aslında hiç bir şey yapmadığını söylüyor ve kendisinin bulduğu ve günde yaklaşık 700-800 arası para kazandığı işi şu şekilde anlatıyor.

Ülkesinde ki özel bir şirkette yıllarca çalışan Şooji daha sonra başkentte dolaştığını ve bazı insanları bulup onlarla gün boyu arkadaşlık ettiğini, birlikte yemek yediklerini ve konserlere gittiklerini bu arkadaşlık karşısında ki insanlardan günlük 12 bin yen para talep ettiğini belirtti.

Bazı müşterilerini yemek ve yol parasınıda karşıladıklarını belirten Morimoto Şooji, her gün bu tip kişiler bulduğunu ve dolayısıyla farklı kişiler ile hem arkadaşlık yaptığını hemde para kazandığını söytüyor.

 



Son Güncelleme: 28.02.2021 23:38
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