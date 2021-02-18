HGS Sorgulama nedir? HGS yüklemesi için anlaşmalı bankalar

HGS Nedir?

Ülkemizde uygulanan Hızlı Geçiş Sistemi (HSG) son yıllarda gelişmesiyle daha bir tanınır hal aldı. HSG Türkiye sınırları üzerinde varlığımız olan boğazlarımız ve otoyol geçişleri için araç sahiplerinin ödemelerinin takip edildiği ve düzenlendiği biletsiz ve temas olamadan gerçekleşen bir sistemdir. HSG işlemleri otamatik olarak gerçekleştiği için kullanıcılar araçlarına simgesi olan banknotu yapıştırmaktadır. Banknot sayesinde aracın HSG li olduğu anlaşılmaktadır.

HGS için Gerekli Belgeler Nedir?

Araç sahiplerinin HGS üye olup alması için başvuruda bulunmalıdır Başvuru sırasında istene belgeler ise şu şekilde sıralanabilir;

Bireysel başvuruda kimlik, araç ruhsatı ya da ruhsatın bir öneği

Kurumsal başvuruda temsil belgesi, araçlara ait ruhsat ya da ruhsatların bir öneği

Kiralık araçlar için kimlik, araca ait ruhsat ya da ruhsat öneği, araç kiralama anlaşması

HGS Bakiyesi Nerelerden Temin edilir?

HGS’yı alan vatandaşlar bakiyesi yüklemesi için farklı sistemler kullanır. HGS bakiye yüklemesinde bulunan yerler :

PTT şubeleri

Anlaşmalı bankalar

PTT HGS bakiye yükleme sitesi

HGS mobil uygulaması

Anlaşmalı benzin istasyonları

E – devlet sistemi

Telefon operatörleri

Anlaşmalı Bankalardan Bakiye Yükleme.

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Belirlenmiş olan HSG anlaşmalı bazı bankalar bakiye yüklemesi yapılmaktadır. Bankadan HSG yüklemesi gerçekleştirmek için bankanın akıllı telefonlarla bankanın mobil uygulamasından yada web sitelerinden online olarak gerçekleştirilebilmekte. Kesin olmak için bankaların kendi şubelerinde de yapılmakta. Kredi kartı yada banka kartı yoluyla ödeme yapılabilir

HGS yüklemesi için anlaşmalı bankalar;

Akbank

Denizbank

Vakıfbank

Yapı Kredi Bankası

Garanti Bankası

Ziraat Bankası

Türkiye İş Bankası

Akıllı Mobil Uygulama Üzerinden HGS Bakiyesi Nasıl Yüklenir?

HSG Mobil uygulamalarından HGS bakiyesi yüklenebilir. Akıllı telefonlara uygulama yüklenerek gerçekleştirilebilir. Uygulama aktif hale geldikten sonra ekrana araç plakası – T.C. kimlik numarası – vergi numarası gelmekte bunlara doğru olarak girildiği takdirde işlem gerçekleşmiş olacaktır.

HGS Bakiye Sorgulaması Nasıl Yapılacak?

E – devlet üzerinden bakiye sorgulaması

PTT üzerinden bakiye sorgulaması

HGS sitesi üzerinden bakiye sorgulaması

Çağrı merkezi üzerinden bakiye sorgulaması

Bankalar üzerinden bakiye sorgulaması

E – Devlet Üzerinden Bakiye Sorgulaması yapmak için.

HGS Bakiye sorgulamasın kullanıcılar için birden çok seçenek bulunur.. Bakiye sorgulaması yapılan yerler;

E devlet üzerinden kullanılan bakiye borcu. Yada ödeme tutarını görmek mümkündür. Bunun için e devlet sistemine girip daha sonra PTT Genel Müdürlüğü Hizmetleri bölümünden yapılmaktadır.

PTT Üzerinden de bakiye sorgulaması gerçekleşmekte.

Bu işlem için öncelikle HSG sistemin üye olmak lazım. Daha sonra PTT intenet sitesinden Müşteri Hizmetleri bölümüne tıklayarak aracınızla ilgili T.C. kimlik numarası, vergi numarası ve HGS bilgilerini tamamlayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. PTT üzerinden sorgulama yapabilmek için HGS satın alma işleminin PTT üzerinden yapılmış olması gerekmektedir

HGS Sitesi Üzerinden Bakiye Sorgulaması Nasıl Yapılır?

HGS

Çağrı Merkezi Üzerinden Bakiye Sorgulaması Nasıl Yapılır?

0850 460 60 60

HGS sistemine özel olarak hazırlanmış olan intenet sitesi üzerindensorgulaması yapılabilmektedir. Bunun için HGS sistemine üye olmak yeterlidir. Site üzerinden HGS ile ilgili tüm bilgilere ulaşmak mümkündür.HGS sistemine özel olan çalışan çağrı merkezleri vardır. Numarası şudurburadan da bakiye sorgulatmak işlemi gerçekleşmekte.

HGS Ceza Sorgulaması nasıl öğrenilir?

Köprü ve otoyollardan uygun olmayan bir geçiş sağlanması halinde alanda bulunan mobese kameraları yanlış yapan araçları tespit etmekte. Tespitten sonra araçlara plaka cezası kesiliyor. HGS cezalarını öğrenmenin çokça yönü vardır ve şunlardır:

PTT HGS intenet adresi üzerinden

E – devlet üzerinden

Çağrı merkezi üzerinden

Karayolları Genel Müdürlüğü resmi intenet sitesi üzerinden

PTT HGS Sitesi Üzerinden HGS Ceza Sorgulama

PTT şubelerinden HGS abonesi olmuş olan kullanıcılara özel olarak kullanılabilen bu intenet sitesi üzerinden gerekli bilgileri girerek alınış olan HGS cezaları kolayca sorgulanabilmektedir.

E – devlet Üzerinden HGS Ceza Sorgulama

E – devlet üzerinden yapılan sorgulamalar yine abonolikte olduğu gibi öncelikle üyelik gerekmektedir. Sisteme girerek araç ve kişisel bilgileri tamamladıktan daha HGS ceza sorgulama ekranından işlem gerçekleştirilir.

Çağrı Merkezi Üzerinden HGS Ceza Sorgulama

0850 460 60 60 numaralı çağrı merkezi

Karayolları Genel Müdürlüğü Resmi İntenet sitesi Üzerinden HGS Ceza Sorgulama

Bu sistem için özel olarak hazırlanmışaratılarak HGS ceza sorgulama isteğiniz gerçekleşir.

Karayolları Genel Müdürlüğü, HGS cezalarını öğrenek kayıt altında tutmakta. İşlem müdürlüğe ait resmi intenet sitesi üzerinden araç ile ilgili gerekli olan bilgileri girerek HGS ceza sorgulamasıyla aktifleştirilmekte.

HGS Ceza Ücretleri Ne kadar?

2021 yılında HGS sisteminin olduğu otoyol ve köprü geçişlerinde kaçak geçiş tespit edilmesinin ardından 15 gün içerisinde araç sahibine HGS ceza uygulamasında cezası kesiliyor. HGS ceza tutarı, 2021 dahil olmakla beraber giriş – çıkış yapılan mesafe ücretinin 4 katı şeklinde uygulanmakta. Kişiye bağlı normal geçiş ücreti 8.75 lira olan bir HGS noktasında yapılan ihlal sonucunda araç sahibine 35 lira ceza kesilecek. Bu durumda araç sahibi 43.75 lira ödemesi gerekmekte.