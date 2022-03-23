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HGS'siz Geçiş Yaptığımda Ne Olur? 2022 Hgs Etiketsiz Kaçak Geçiş Cezası Ne Kadar?

HGS olmadan geçiş yapan vatandaşların cezaları belli oldu. HGS olmadan kaçak geçiş yaparsam ne olur? HGS cezası ne kadar? İşte haberin tüm detayları...

23 Mart 2022 Çarşamba 12:20
HGS'siz Geçiş Yaptığımda Ne Olur? 2022 Hgs Etiketsiz Kaçak Geçiş Cezası Ne Kadar?
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Ülkemizde birçok otoyolda HGS sistemi uygulanmaktadır. Özellikle köprülerde ve otoyollarda kullanulan HGS sistemi, kullandığınız yol için sizden ücret almaktadır. HGS sistemi de artık çok pratik bir hale geldi. Hiç dur kalk yapmadan direk olarak otomatik geçiyorsunuz. HGS kullanımı için öncelikle PTT'den aldığınız HGS etiketini arabanıza yapıştırıyorsunuz. Sonrasında bu etikete para yüklemesi yapıyorsunuz. HGS noktalarından geçerken bu etiket sayesinde geçiş yaparsınız.

HGS OLMADAN GEÇİŞ YAPTIM NE YAPMAM GEREKİYOR?

Bu konuda izlemeniz gereken iki yol vardır:

  • Diyelim ki HGS ve OGS sisteminden kaçak bir şekilde geçtiniz. Aracınızda abonelik de yoksa plakanıza yaptırım gelecektir. Bu yaptırımın önüne geçmeniz için 15 gün içerisinde kayıt oluşturmanız gerekmektedir.
  • Eğer HGS ve OGS sisteminden etiketiniz varken geçtiniz. Ancak etiketinizde yeterli bakiye yoksa sistemden ücret alınır. Daha sonra yükleme yaptığınızda o ücreti ödersiniz. Ancak size belirli bir süre verilir. O süre içerisinde ödeme yapmazsanız ceza alırsınız.

HGS BAKİYE YÜKLEME

HGS üyeliği için en geç 15 gün içerisinde müracaat yapmalısınız. PTT işyerleri size yardımcı olacaktır. Aksi taktirde ceza alırsınız.

HGS OLMADAN OTOBANDAN GEÇİLİR Mİ?

Geçiş yaparsınız ancak aboneliğiniz yoksa ceza alırsınız. Geçişten sonra 15 gün içerisinde hemen abonelik yaptırmanız gerekir. Eğer bu süre içerisinde abone olursanız sizden ücret alınmaz. Ayrıca geçerseniz ve bakiyeniz yetersiz olursa daha sonra ödeme yapmak koşuluyla geçiş hakkı verilir.

HGS OLMADAN GEÇİŞ CEZASI NEDİR?

Abone değilseniz ya da yetersiz bakiyeniz varsa bu size pahalıya mal olabilir. 15 gün içerisinde abonelik yapılmazsa ya da bakiye yüklenmezse ücretin 5 katı kadar para cezası alacaksınız. HGS ücretleri yoldan yola arabadan arabaya değişkenlik göstermektedir. Ücret değişken olduğu için net bir veri elde edebilmek için intenet üzerinden sorgulama yapmanız uygun olacaktır.

HGS KAÇAK GEÇİŞ SORGULAMASI

E-devlet sistemi ile birlikte bu sorgulamayı da yapabilirsiniz. Bunun için;

  • PTT Genel Müdürlüğü ile e-devlet iş birliğinde faaliyetlerini sürdüren HGS ihlalli geçiş bilgileri sorgulama hizmetini açmak için ilk olarak bu bölümün en altında yer alan bağlantıya tıklayın.
  • Giriş işlemlerini gerçekleştirebilmek için öncelikle sayfada yer alan “kimliğimi şimdi doğrula” bağlantısına tıklayın.
  • Giriş sayfasındaki uygun boşluklara sırasıyla T.C. kimlik numaranızı ve e-devlet parolanızı girip daha sonra “sisteme giriş yap” yazısının yer aldığı butona tıklayın.
  • Eğer e-devlet parolanızı henüz temin etmediyseniz mesai günleri ve saatleri içinde size yakın bir bölgede yer alan herhangi bir PTT ofisine giderek içinde e-devlet şifrenizin yazılı olduğu zarfı satın alabilirsiniz.
  • Şifrenizi unutmanız halinde ise giriş sayfasında yer alan “şifremi unuttum” butonuna tıklayabilirsiniz. Bu butona tıkladıktan sonra sistemin sizden güvenlik amaçlı istemiş olduğu kimlik bilgilerinizi ve bir yakınınıza ait T.C. kimlik numarasını yazıp sonrasında cep telefonu numaranıza iletilen güvenlik kodunu ilgili boşluğa girerek şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Eğer sistemde kayıtlı bir cep telefonu numaranız bulunmuyorsa, bu durumda yeniden bir PTT ofisine giderek tekrar bir şifre zarfı satın almanız gerekecektir.
  • Ayrıca giriş sayfasındaki diğer opsiyonları kullanarak e-devlet şifresine ihtiyaç duymadan da HGS cezasına ilişkin sorgulama yapabilirsiniz. Üst menüde yer alan intenet bankacılığı, elektronik imza, T.C. kimlik kartı ya da mobil imza opsiyonlarından size uygun olana tıklayıp aşamaları takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.
  • Sisteme giriş yaptıktan sonra adınıza kayıtlı HGS hesapları listelenir. Bu hesaplar için ihlalli geçiş ve ceza bilgilerini sorgulayabilirsiniz.
  • Eğer adınıza kayıtlı bir HGS hesabınız bulunmuyorsa yukarıdaki ekran görüntüsünde yer alan uyarı ile karşılaşırsınız. HGS hesabınız varsa ve bu uyarıyla karşılaşıyorsanız Karayolları Genel Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.
Son Güncelleme: 23.03.2022 12:20
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Anahtar Kelimeler:
Hgs Kaçak GeçişHgs
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