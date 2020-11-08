HGS nedir? HGS nerelerden alınır? HGS'ye en az ne kadar yükleme yapılmalıdır?

Hızlı Geçiş Sistemi olan HGS karayollarına bağlı yollarda otobanlara çıkarken PTT müdürlükleri tarafından denetlemeyi sağlayan bir sistemdir. Pek çok araç sahibinin şehir dışına çıkarken alması gereken HGS’nin nasıl alınacağı, nereden alınacağı ve ücreti merak edilmektedir.

HGS nereden alınır?

HGS, PTT veya anlaşmalı olan bankalar aracılığı ile alınabilmektedir. HGS, PTT üzerinden alınırken belli bir ücret karşılığında alınabilirken, bankalar üzerinden yapılan alımlarda eğer kişi mevduat hesabına veya kredi kartına sahipse herhangi bir ücret alınmamaktadır. HGS’sini PTT üzerinden alacak olan vatandaşların kimlikleri ve araç ruhsatlarının yanlarında olması gerekir. HGS kart alım ücreti 62,50 olsa da bunun 50 TL’si direkt olarak HGS karta atılır. Geri kalan 12,50 TL ise kartın tahsis ücretidir. HGS veren bankalar ise,

Ziraat Bankası,

Yapı Kredi,

Vakıfbank,

İŞ Bankası,

Garanti Bankası,

Deniz Bank,

Akbank,

Finansbank,

TEB,

Halkbank,

Albaraka Türk,

Kuveyt Türk.

HGS nasıl alınır?

HGS alabilmek için PTT tercih edilirse nüfus kimliği ve araç ruhsatı ile işlem yapılabilir. PTT’ye girdikten sonra veznedara HGS almak istiyorum dediğiniz takdirde tarafınıza bir form verilir. Form doldurulduktan sonra 50 TL + 12,50 TL alınır ve hem kartınıza para yüklenmiş olur hem de kartınız tarafınıza verilir.

HGS sistemine nasıl üye olunur?

Müşteri hizmetleri giriş sayfası üzerinden,

Karşınıza çıkacak sayfada üye olun bölümüne tıklayıp,

T.C kimlik numaranızı yazarak kendinize şifre belirleyiniz,

Bilgilerinizi doldurup, onay için belirlediğiniz şifreyi tekrar girerek,

Tekrardan üye ol bölümüne tıklayıp işleminizi tamamlayabilirsiniz.

HGS hesabında kredi

HGS kartını kullanabilmek için geçiş noktalarında kartınız okunur. Herhangi bir cezai işlem uygulanmadan geçmek için ise HGS kartınızda yeterli miktarda bakiye olması gerekir. sistem tarafından tavsiye edilen düzen HGS kartlarınız ile kredi veya banka kartlarınızı eşleyerek otomatik ödeme vermenizdir. HGS kartınızda bakiye olmadığı durumlarda sistemden geçiş yaptığınız zaman 15 gün içerisinde ödeme yapılırsa tebligat ve faiz işlemi uygulanmadan borcunuz kapanır. Ancak 15 günü aşan HGS borçlarında geçiş sağlanan noktada alınan HGS ücretinin 5 katı ceza ve faiz olarak yansıtılarak tahsis edilir.

HGS otomatik ödeme talimatı

HGS kartınızı banka üzerinden aldıysanız, aldığınız bankanın mobil bankacılığı üzerinden HGS işlemlerine girerek otomatik ödeme verebilirsiniz. Eğer HGS kartınızı PTT üzerinden aldıysanız anlaşmalı olan tüm bankalara talimat verebilirsiniz.

HGS Çağrı merkezi ile bakiye sorgulama nasıl yapılır?

HGS bakiyenizi sorgulamak istediğiniz durumlarda, e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama işlemi yapılabildiği gibi aynı zamanda HGS sisteminin uygulaması üzerinden de sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Aynı zamanda uygulama üzerinden araç değişikliği yaptığınızda plaka bilgilerinizi güncelleyerek yeni HGS alma işlemlerinden kurtulabilirsiniz. HGS çağrı merkezi üzerinden sorgulama işlemi yapmak istediğinizde ise 0850 460 60 60 telefon numarasını arayarak gerekli bilgileri alabilirsiniz.

Plaka ile HGS sorgulama

Plaka ile HGS sorgulaması yapmak isterseniz yapmanız gereken iki yol vardır. Ya PTT’nin uygulamasını indirerek bu sistem üzerinden plaka sorgusu yapmak veya HGS uygulamasını indirerek geçerli plaka ile sorgulama işlemi yapmak yollarından bir tanesini kullanabilirsiniz.

HGS ceza sorgulama

Bakiye yetersizliği veya HGS olmadan geçiş yapıldığı takdirde plakanıza cezai işlem uygulanır. Bu cezaları sorgulayabilmek için,

e-Devlet üzerinden,

PTT’nin resmi sitesi olan HGS müşteri hizmetleri üzerinden vermiş olduğumuz link,

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün intenet sitesinde, İhlalli Geçiş Sorgulama butonundan,

HGS çağrı merkezi numarası olan 0850 460 60 60 üzerinden sorgulamalarınızı yapabilirsiniz.

Yöntemlerini kullanabilirsiniz.

HGS cezaları nereye ödenir?

Cezaları ödemek için de aynı yukarıda yapıldığı gibi PTT veya HGS uygulamasını indirerek ödemeleri yapabilirsiniz. Eğer uygulamalar üzerinden değil de direkt olarak elden ödemek istiyorsanız herhangi bir PTT şubesi veya anlaşmalı bankalardan birisine giderek de ödeme işlemi yapabilirsiniz.

HGS beyaz liste nedir?

HGS sistemi geçiş yaptığınızda sizi ve aracınızı tanıyarak düşük bakiye durumlarında uyarı gönderir. Bakiyeniz fark etmediğiniz zamanlarda olmasına rağmen sık sık yetersiz bakiye uyarısı verirse beyaz listeye alınırsınız. Beyaz listeye alındıktan sonra da yetersiz bakiye ve geçişler devam ederse kara listeye alınarak HGS’niz kapatılır.

HGS gri listede abonelik iptali yapılabilir mi?

HGS kara listede üyelik iptali yapılabilir mi?

HGS sisteminde beyaz liste, gri liste ve kara liste bulunmaktadır. Bu listeler kartınızda bulunan TL’ye göre belirlenir. Kartınızda bulunan bakiye sınırda ise gri listede görünürsünüz. 30 TL’nin altında ise HGS bilgileriniz kara listede görünür. Gri listedeyken kart iptali yapılabilir.

HGS sistemine kayıtlı olan telefon numaralarına bakiye 45 TL’nin altındaysa uyarı gitmektedir. Bakiye 30 TL’nin altına düştüğü anda HGS hesabınız kara listeye girer. Bakiye yüklenmemesi veya hesabın ekside olması durumları kara listede olmanıza neden olur. Bu durumda iptal edilemez.

Birinci sınıf araçlar için; 60 TL.

İkinci sınıf araçlar için; 75 TL.

üçüncü sınıf araçlar için; 106 TL.

Dördüncü sınıf araçlar için; 135 TL.

Beşinci sınıf araçlarda ise; 163 TL. Yükleme yapılması gerekmektedir.

Ziraat Bankasında HGS nasıl alınır?

HGS ön cama yapıştırılan bir karttır. Bu kart PTT ve anlaşmalı bankalardan alınabilirken en merak edilen anlaşmalı banka Ziraat Bankasıdır. Ziraat Bankasından alınan kartlarda otomatik talimat verildiğinde kart belirli bir limitin altına indiğinde otomatik olarak HGS yükleme işlemi yapılabilmektedir.

Başvuru için gerekli evraklar nelerdir?

Araç ruhsatının aslı veya fotokopisi,

T.C Kimlik numarası,

Tüzel kişi başvuru yapacaksa;

Araç ruhsatının aslı veya fotokopisi ,

T.C Kimlik numarası,

Yetki belgesi,

İmza sirküleri.

Ziraat Bankası HGS asgari yükleme miktarı ne kadardır?

Birinci sınıf araçlar için; 30 TL.

İkinci sınıf araçlar için; 37,50 TL.

Üçüncü sınıf araçlar için; 70 TL.

Dördüncü sınıf araçlar için; 80 TL.

Beşinci sınıf araçlar için 90 TL. asgari limit tutarı yüklenmelidir.

HGS iptalinde bakiye geri alınabilir mi?

HGS kartı iptal edildiğinde eğer içerisinde bakiye varsa kartın içerisinde bulunan miktar 30 gün içerisinde banka hesaplarına aktarılmaktadır.

HGS etiketi arızalanır veya kullanılamaz hale gelirse ne yapılmalıdır?

HGS kartının zarar gördüğü durumlarda kartın iptal işlemlerinin yapılması ve yeni kart alınması gerekir. bu gibi durumlarda kartın içerisinde bakiye varsa kart bakiyesi 30 gün içerisinde banka hesabınıza aktarılır. Aynı zamanda ücretsiz yeni kart için PTT’ye başvuru yapabilirsiniz.

Yapı Kredi HGS başvurusu

Yapı Kredi bankasından yapılacak HGS başvuruların da karayolları genel müdürlüğü tarafından belirlenen ücretli yollarda kullanılabilir. Başvuru işlemleri için nüfus kimliği ve araç ruhsatı yeterlidir. Aynı zamanda bankanın mobil bankacılığı üzerinden otomatik talimatta verebilirsiniz.

Yapı Kredi HGS otomatik ödeme nasıl verilir?

Otomatik ödeme vermek için mobil bankacılık veya intenet bankacılığı aracılığı ile otomatik talimat verebilirsiniz. Yapı Kredi Bankasında yükleme tutarları ise,

İlk yükleme tutarı birinci sınıf araçlar için; 30 TL.

Birinci sınıf araçlar için minimum HGS bakiyesi; 17,50 TL.

Birinci sınıf araçlar için otomatik yükleme tutarı; 17,50 TL.

İlk yükleme tutarı ikinci sınıf araçlar için; 37,50 TL.

İkinci sınıf araçlar için minimum HGS bakiyesi; 21,75 TL.

İkinci sınıf araçlar için otomatik yükleme tutarı; 21,75 TL. asgari limit tutarı yüklenmektedir.

Vakıfbank HGS başvurusu ve otomatik ödeme işlemleri

Vakıfbank’tan alınacak HGS ile karayolları genel müdürlüğünün tüm ücretli yollarından geçebilirsiniz. Başvuru işlemleri için gerekli evraklar PTT ve diğer bankalar ile aynıdır.

Vakıfbank'ın diğer hesaplarına veya kredi kartlarına otomatik ödeme komutu vererek rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bir mobil banka veya şubeden başvuru yapmaktır. Bakiyeniz azalırsa, otomatik sipariş verdiğinizde bakiyeniz yeterli olacaktır. HGS kartınız Vakıfbank Worldcard'ınız ile eşleştiğinde, karta yüklenen para bir alışveriş işlemi olarak ekstrenize yansıyacaktır. Bu bir alışveriş işlemi olarak yansıtılacağından kredi kartınızın son ödeme tarihine kadar faiz veya komisyon ödemeden ödeme yapabilirsiniz.

Birinci sınıf araçlar için; 50 TL.

İkinci sınıf araçlarda ise; 60 TL.

Üçüncü sınıf araçlarda ise; 70 TL.

Dördüncü sınıf araçlarda ise; 90 TL.

Beşinci sınıf araçlarda ise; 120 TL.

Altıncı sınıf araçlarda ise; 40 TL. asgari limit tutarı yüklenmelidir.

İş Bankası HGS yükleme işlemleri ve otomatik talimat

Birinci sınıf araçlar için ilk yükleme tutarı; 30 TL.

Birinci sınıf araçlar için minimum HGS bakiyesi; 17,50 TL.

Birinci sınıf araçlar için otomatik yükleme tutarı; 17,50 TL.

İkinci sınıf araçlar için ilk yükleme tutarı; 37,50 TL.

İkinci sınıf araçlar için minimum HGS bakiyesi; 21,75 TL.

İkinci sınıf araçlar için otomatik yükleme tutarı; 21,75 TL. asgari limit tutarı yüklenmektedir.

Garanti Bankası HGS yükleme ve otomatik talimat

Birinci sınıf araçlar için; 40 TL.

İkinci sınıf araçlar için; 40 TL.

Üçüncü sınıf araçlar için; 53 TL.

Dördüncü sınıf araçlar için; 53 TL.

Beşinci sınıf araçlar için; 81,50 TL.

Altıncı sınıf araçlarda ise; 30 TL. asgari limit tutarı yüklenmelidir.

Akbank HGS kart avantajları

Hareket ve geçiş bilgilerinde takip kolaylığı ve raporlama imkanları,

Artı para limiti dahilinde bakiye yükleme,

Azaldıkça otomatik bakiye yüklemesi yapılmaktadır.

TEB HGS yükleme ücretleri