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HGS etiketi ne kadardır? HGS kart ve etiketleri nereden, nasıl alınır?

Yeni araç kullanıcıları gişelerde hızlı geçişi sağlayan ve bekleme yapmaya gerek kalmadan gişeden geçilmesini sağlayan HGS etiketlerinin ve kartının nereden alındığını merak etmektedir.

11 Ocak 2021 Pazartesi 18:10
HGS etiketi ne kadardır? HGS kart ve etiketleri nereden, nasıl alınır?
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HGS yani Hızlı Geçiş Sistemi ile beraber araç kullanıcıları geçiş sırasında beklemeleri gerekmeden geçebilmektedir. HGS sisteminde araç camında yapıştırılmış olan HGS etiketini antenler okur ve geçiş gerçekleştirilir.

 HGS etiketinin nerden alındığı araç sahipleri tarafından merak edilmektedir. HGS etiketine sahip olmak oldukça basittir.

HGS Nerden Alınır ve Kaç TL?

HGS etiketleri PTT’lerden alınabilmektedir. 12,5 TL olan etiketlerin yanı sıra HGS kartları da bulunmaktadır. Kartların ücreti ise 25 TL’dir. Ayrıca kartın ve etiketin yanı sıra içerisine yükletmeniz gereken bakiyeye de kullanım ihtiyacınıza göre karar verebilirsiniz.

HGS PTT’lerin aynı sıra bazı bankalardan ve akaryakıt istasyonlarından da alınabilmektedir. HGS etiketi ya da kartı alırken yanınızda kimlik kartı ve araç ruhsatı da olması gerekmektedir.

HGS alabileceğiniz bankalar şunlardır: Albarakatürk, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, İşbankası, Garanti, TEB, Yapıkredi ve Kuveyttürk

HGS alabileceğiniz akaryakıt istasyonları ise: Total, Opet, TPPD, PO, BP ve Shell’dir.

HGS Müşteri Hizmetleri Numarası Kaçtır?

HGS ile ilgili sorularınızı ve problemlerinizi PTT ve Kara Yolları Genel Müdürlüğü müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. PTT numarası 444 17 88 ve KGM ise 0850 460 60 60 dan ulaşabilirsiniz.

Aracını Değiştiren Kişiler Aynı HGS’yi Kullanabilir mi?

Aracınızı değiştirdiğiniz takdirde aynı etiketi kullanmanız mümkün değildir. Her HGS etiketi kişinin kendi aracına uygundur bu nedenle aracınızı değiştirdiğinizde yeni HGS almanız gerekmektedir.

HGS Ücretleri Ne Kadar?

İlk HGS yüklemelerinizde aracın sınıfına göre, birinci sınıf araçlar için 30, ikinci sınıf için 37,3 , dördüncü sınıf araçlar için 67,5 ve beşinci sınıf için ise 81,5 TL para yükletilmelidir.

 



Son Güncelleme: 11.01.2021 18:10
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HgsEtiketKart
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