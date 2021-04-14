HGS etiket yenileme ücreti ne kadar?

14 Nisan 2021 Çarşamba 15:01
HGS etiket yenileme
Bir sebepten ötürü HGS kart
ınızı değiştirmek istiyorsanız öncelikle PTT şubesine gitmelisiniz. İlk kez HGS kartı çıkarttıracaksanız T.C kimlik kartınız ve aracınızın ruhsatı yanınızda olmalı. PTT’nin yanı sıra anlaşmalı diğer bankalara da gidebilirsiniz. Yenilemek için ise PTT şubelerinden birinde 5 TL işlem ücreti karşılığında kartınızı yenileyebilirsiniz. Bunun yanı sıra 30 TL bakiye yüklemeniz gerekmektedir.
Son Güncelleme: 14.04.2021 15:01
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