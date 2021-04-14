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HGS etiket yenileme ücreti ne kadar?

HGS kartı olan vatandaşlar herhangi bir sebepten dolayı kartlarını değiştirmek veya yenilemek istiyorlar. Sizlerde bu işlemi yapmak istiyorsanız haberimizi okuyarak işlemi öğrenebilirsiniz. İşte detaylar...

14 Nisan 2021 Çarşamba 15:01
HGS etiket yenileme ücreti ne kadar?
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HGS etiket yenileme

Bir sebepten ötürü HGS kartınızı değiştirmek istiyorsanız öncelikle PTT şubesine gitmelisiniz. İlk kez HGS kartı çıkarttıracaksanız T.C kimlik kartınız ve aracınızın ruhsatı yanınızda olmalı. PTT’nin yanı sıra anlaşmalı diğer bankalara da gidebilirsiniz. Yenilemek için ise PTT şubelerinden birinde 5 TL işlem ücreti karşılığında kartınızı yenileyebilirsiniz. Bunun yanı sıra 30 TL bakiye yüklemeniz gerekmektedir.



Son Güncelleme: 14.04.2021 15:01
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Anahtar Kelimeler:
HgsYenilemeKart
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