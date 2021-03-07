İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

HGS bakiye sorgulama nasıl yapılır? 2021 Plaka ile HGS sorgulama

Okurlarımızın ilgisini çekmekte olan HGS bakiye sorgulama nasıl yapılır? Plaka ile HGS sorgulama haberine dair en yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 7 Mart 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

07 Mart 2021 Pazar 08:32
HGS bakiye sorgulama nasıl yapılır? 2021 Plaka ile HGS sorgulama
Takip Et:

HGS Bakiye Sorgulama Nasıl Yapılır?

HGS bakiyesini adım adım kontrol etmek isteyen kişiler herhangi bir ücret ödemeden bakiyelerini bulabilirler. Kurum HGS Bakiyenizi kontrol etmek için bir ücret talep ederse, bu kişilerin dediklerine inanmamanızı öneririz.

HGS Bakiye Sorgulama

HGS bakiyenizi kontrol etmek için şu adımları izleyin:

  • Resmi PTT web sitesinde HGS müşteri sekmesine tıklayın.
  • Müşteri hizmetlerinden giriş e-posta ve şifreniz ile giriş yapınız.
  • Ayrıca e-devlet şifresini girerek de giriş yapabilirsiniz.

Plaka Kullanarak Hangi HGS Sorgulama İşlemleri Yapabilirim?

HGS'yi plaka koduyla sorgulamak isteyenler;

  • HGS geçiş ihlali sorgulama,
  • HGS bakiye öğrenimi,
  • HGS borç öğrenme,
  • HGS ceza sorgulama işlemi,
  • Aynı ekran üzerinden HGS Bakiye Sorgulama işlemlerini de gerçekleştirebilirler.

HGS Nereden Alınır?

  1. PTT şubeleri,
  2. Anlaşmalı bankalar,
  3. Otoban giriş ve çıkışlarındaki HGS şubeleri.

HGS Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir?

HGS bakiyenizi anlaşmalı servis istasyonlarında doldurabilirsiniz. Kurumun anlaşmalı olduğu benzin istasyonları:

  • Total
  • Opet
  • Petrol Ofisi
  • Shell
  • BP

HGS bakiyenizi ne zaman doldurmak istiyorsanız, hangi platformu tercih ederseniz edin, bu platformların güvenilir olduğundan emin olmanız gerekir. Akaryakıt istasyonlarının yanı sıra karayolu üzerinde bulunan 33 şube ile yükleme işlemi de tamamlanabilmektedir. Dilerseniz otomatik ödeme talimatı verebilir, böylece bakiyenizi sürekli yükleme zahmetinden kurtulabilirsiniz. Etiketi satın aldığınız yer bir PTT şubesi ise, PTT bonus kartını kullanarak otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz. Bankadan etiket satın alanlar, bankanın otomatik ödeme talimatı hizmetinden yararlanabilir.

HGS Kaçak Geçiş İhlali Sorgulama Nasıl Yapılır?

Yasadışı bir HGS ihlali soruşturması yoluyla cezai bilgilere erişim sağlayabilirsiniz. Özel PTT sayfasına girdikten sonra, giriş ihlali sorgu penceresine tıklayın. Bu sorgulama için plakanızı girmelisiniz. Haksız bir ceza ile karşı karşıya kaldığınızı düşünüyorsanız yazılı bir dilekçe ile HGS Müdürlüğü'ne başvurabilir ve haklarınızı ileri sürebilirsiniz.



Son Güncelleme: 07.03.2021 08:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BakiyeHgs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araç muayenesi kaç gün gecikir? 2021 yılında araç muayene cezası fiyatı
Araç muayenesi kaç gün gecikir? 2021 yılında araç muayene cezası fiyatı
Camdaki yağmur lekeleri nasıl çıkarılır? Alternatif leke çıkarıcı çözümler
Camdaki yağmur lekeleri nasıl çıkarılır? Alternatif leke çıkarıcı çözümler
İSDEM kullanım klavuzu ve denetimleri belli oldu
İSDEM kullanım klavuzu ve denetimleri belli oldu
Açık Kapı Uygulaması kapatıldı ne demektir?
Açık Kapı Uygulaması kapatıldı ne demektir?
'Pandemi Yardım Parası Kapsam Dışına Çıktı' Ne Demek?
'Pandemi Yardım Parası Kapsam Dışına Çıktı' Ne Demek?
2021 PTT memur ve personel alım ilanı yayınlandı mı? Başvuru şartları neler?
2021 PTT memur ve personel alım ilanı yayınlandı mı? Başvuru şartları neler?

Popüler Haberler

HGS bakiye sorgulama nasıl yapılır? 2021 Plaka ile HGS sorgulama
Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra karakterini kim canlandırıyor? Almira Tuğgül Küçükoğlu kimdir?
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 7 Mart 2021 Pazar
İnstagram beni takip edenleri nasıl toplu silerim?
Araç muayenesi kaç gün gecikir? 2021 yılında araç muayene cezası fiyatı
Matrix 4 filmi fragmanı yayınlandı! Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek?
Whatsapp bellek yetersiz hatası nedir? 2021 Whatsapp bellek yetersiz sorunu
Ziraat Bankası kredi başvurularında hangi kanallar kullanılmaktadır?
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu?
Yağlı ciltlerde fondöten nasıl daha güzel görünür? Doğru fondöten nasıl sürülür?
Kaymakam olmak için şartlar nelerdir? Kaymakamlık sınavı şartları ve tarihleri
23 Ağustos Cuma atv, Kanal D, Fox TV, TV8, TRT 1, Show TV, Star TV yayın akışı! Televizyon ekranlarında bugün neler var?
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur takımları, rakipleri ve maç tarihleri
Akrep dizisi Duru kimdir? Aslı Melisa Uzun hakkında bilgiler
Büyü nedir, nasıl yapılır? Büyü yapmanın ve yaptırmanın günahı nedir?
3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti nasıl yapılır?
Camdaki yağmur lekeleri nasıl çıkarılır? Alternatif leke çıkarıcı çözümler
Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri 7 Mart 2021
Cevizli baklava nasıl yapılır? 2021 Evde nefis cevizli baklava yapılış tarifi
Aile hekimi değiştirme nasıl oluyor? 2021 Aile Hekimi değişim yapma şartları
Kadayıflı şerbetli muhallebi tatlısı nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.