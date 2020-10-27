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HGS bakiye e devlet ile sorgulama ve öğrenme 2020

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı HGS bakiye e devlet ile sorgulama ve öğrenme haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 27 Ekim Salı 02:06 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

27 Ekim 2020 Salı 02:06
HGS bakiye e devlet ile sorgulama ve öğrenme 2020
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HGS Bakiye Sorgulama Nasıl Yapılır?

HGS bakiyesini adım adım kontrol etmek isteyen kişiler herhangi bir ücret ödemeden bakiyelerini bulabilirler. Kurum HGS Bakiyenizi kontrol etmek için bir ücret talep ederse, bu kişilerin dediklerine inanmamanızı öneririz.

HGS Bakiye Sorgulama

HGS bakiyenizi kontrol etmek için şu adımları izleyin:

  • Resmi PTT web sitesinde HGS müşteri sekmesine tıklayın.
  • Müşteri hizmetlerinden giriş e-posta ve şifreniz ile giriş yapınız.
  • Ayrıca e-devlet şifresini girerek de giriş yapabilirsiniz.

Plaka Kullanarak Hangi HGS Sorgulama İşlemleri Yapabilirim?


HGS'yi plaka koduyla sorgulamak isteyenler;

  • HGS geçiş ihlali sorgulama,
  • HGS bakiye öğrenimi,
  • HGS borç öğrenme,
  • HGS ceza sorgulama işlemi,
  • Aynı ekran üzerinden HGS Bakiye Sorgulama işlemlerini de gerçekleştirebilirler.

HGS Nereden Alınır?

  1. PTT şubeleri,
  2. Anlaşmalı bankalar,
  3. Otoban giriş ve çıkışlarındaki HGS şubeleri.

HGS Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir?

HGS bakiyenizi anlaşmalı servis istasyonlarında doldurabilirsiniz. Kurumun anlaşmalı olduğu benzin istasyonları:

  • Total
  • Opet
  • Petrol Ofisi
  • Shell
  • BP

HGS bakiyenizi ne zaman doldurmak istiyorsanız, hangi platformu tercih ederseniz edin, bu platformların güvenilir olduğundan emin olmanız gerekir. Akaryakıt istasyonlarının yanı sıra karayolu üzerinde bulunan 33 şube ile yükleme işlemi de tamamlanabilmektedir. Dilerseniz otomatik ödeme talimatı verebilir, böylece bakiyenizi sürekli yükleme zahmetinden kurtulabilirsiniz. Etiketi satın aldığınız yer bir PTT şubesi ise, PTT bonus kartını kullanarak otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz. Bankadan etiket satın alanlar, bankanın otomatik ödeme talimatı hizmetinden yararlanabilir.

HGS Kaçak Geçiş İhlali Sorgulama Nasıl Yapılır?

Yasadışı bir HGS ihlali soruşturması yoluyla cezai bilgilere erişim sağlayabilirsiniz. Özel PTT sayfasına girdikten sonra, giriş ihlali sorgu penceresine tıklayın. Bu sorgulama için plakanızı girmelisiniz. Haksız bir ceza ile karşı karşıya kaldığınızı düşünüyorsanız yazılı bir dilekçe ile HGS Müdürlüğü'ne başvurabilir ve haklarınızı ileri sürebilirsiniz.



Son Güncelleme: 27.10.2020 02:06
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Anahtar Kelimeler:
BakiyeHgs
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