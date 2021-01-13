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Hevesini alamadan sele kaptırdı

İzmir Buca ilçesinde yaşanan selde hasar büyüyor.1 hafta önce aldığı arabasıyla birlikte sel sularına kapılan ve kendi imkanlarıyla kurtulan Murat Topçu, arabanın keyfini süremeden sele kaptırdığını kendi imkanları ile çıktığını ve biraz daha araç içerinde kalsaydı boğulabileceğini söyledi.

13 Ocak 2021 Çarşamba 18:04
Hevesini alamadan sele kaptırdı
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İzmir’de başlayan sağanak yağış 1 gecede İzmir’i etkisi altına alarak sele dönüşerek hayatı olumsuz etkiledi. Yaşanan olumsuz olaylardan en çok etkilenen İzmir’in Buca İlçesi oldu. Sel suları çok sayıda işyerinin sular altında kalmasına sebep olurken çok sayıda park halindeki aracıda sürükledi. Çok sayıda aracın sel sularına kapıldığı ilçede aracı sel sularında kaybeden Murat Topçu isimli vatandaş aracının sürüklendiğini evinin balkonundan gördüğünü aracını kurtarmaya çalışsa da başarılı olmadığını belirtti. Aracını kurtarmak istersen sel sularına kapıldığını birkaç dakika geç kalsa kendisinin de sel sularına kapılacağını belirtti. Aracın içerisinde sürüklenirken paniğe kapıldığını kapıları açamadığı için araç camını kırarak dışarı çıkabildiğini anlattı. Yaşanan o anlar ise Topçu’nun komşuları tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

 “Yaklaşık 100 metre boyunca sağa sola vura vura arabam sürüklendi”

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Murat Topçu aracı sele kapılmadan önce canlı yayın yaptığını herkese araçlarına sahip çıkmasını öğütlediğini söylerken komşusunun aracının hareket ettiğini söylemesi üzerine aşağıya inerek aracını kaldırıma çıkarmak isterken sele kapıldığını camların otomatik olduğu için açılmadığını ve sele kapıldığını aktardı.

 “Arabayı alalı 1 hafta oldu, keyfini süremedik”

Murat Topçu, çok mağdur insan olduğunu söyleyerek, yetkililerden yardım beklediklerini ekledi. Arabasını 1 hafta önce aldığını keyfini süremeden sele kaptırdıklarını söyleyerek aracının perte çıktığını söyledi.



Son Güncelleme: 13.01.2021 18:04
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Anahtar Kelimeler:
IzmirSel
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