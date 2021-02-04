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HES kodu toplu taşıma kartları eşleştirme nasıl yapılır?

Pandemiden dolayı ülkemizde bazı kararlar alınmaktadır. Bu kararlardan biri de HES kodu zorunluluğu. Bazı yerlere, toplu taşıma araçlarına HES kodu ile kullanabilmekteyiz. HES kodu nasıl alınır? Toplu taşıma ile HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? Haberimizde okuyabilirsiniz.

04 Şubat 2021 Perşembe 19:32
HES kodu toplu taşıma kartları eşleştirme nasıl yapılır?
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HES kodu nasıl alınır ve toplu taşıma eşleştirme?

Tüm dünyada görülen Kovid-19 virüsü nedeniyle ülkemizde HES kodu zorunlu hale gelmiştir. Bazı yerlere HES kodu zorunluluğu getirilerek girebilmekteyiz. Peki, HES kodu nasıl alınır?

T.C kimlik numarası ya da mavi kartlı 97.98.99 ile başlayan vatandaşlar HES yazıp aralarına boşluk bırakarak T.C kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı) yazarak 2023’e mesaj göndererek alabilir. 

T.C kimlik numarası olmayan kişiler ya da tabancı kimlik olmayan kişiler ise pasaport bilgileri ile HES kodu alabilirler. HES yazıp aralarına boşluk bırakarak uyruk, pasaport seri numarası, doğum yılı, soyadı yazarak 2023’e sms yolu ile alabilirler. 

HES kodunu E-devlet üzerinden de alabilirsiniz. Bunun için Sağlık Bakanlığı tarafından Hayat Eve Sığar uygulamasını telefonunuza indirmeniz gerekmektedir.  Uygulamaya girdikten sonra HES kodu işlemlere girerek HES kodu oluştura tıklayınız. Talep edilen süre boyunca HES kodu verilir. 

HES kodu toplu taşıma araçları ile eşleştirme

SMS ile ya da Hayat Eve Sığar tarafından alınan HES kodu ile kişisel bilgilerinizle birlikte https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesine girerek eşleştirme işlemini yapabilirsiniz. Yardım almak için Alo 153 den yardım alabilirsiniz. 



Son Güncelleme: 04.02.2021 19:32
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Anahtar Kelimeler:
HeskoduToplutaşımaPandemi
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