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Hes kodu sms ile nasıl alınır? Hes kodu nedir, ne için kullanılır?

Koronavirüs salgını ile hayatımıza giren Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması yaşamımızın birçok alanında aktif olarak kullanım sağlamaktadır. Tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan uygulamada Türkiye’nin birçok yerinde HES kodu zorunluluğu getirildiği için vatandaşlar HES kodu almak mecburiyetindedir. HES kodu nasıl alınır?

02 Şubat 2021 Salı 16:17
Hes kodu sms ile nasıl alınır? Hes kodu nedir, ne için kullanılır?
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Vatandaşların sağlığı daha fazla tehdit altında kalmaması için ve şüpheli hasta vatandaşlar ile aynı ortama girerek virüsün çoğalmaması için Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ile birçok kontrolün ve takibin yapıldığı görülmektedir. İnsanların hayatlarını sağlık açısından kontrol amaçlı kullanılan bu uygulama ile yeni tedbirler kapsamında birçok yerde zorunlu kullanılmaya başlandı.

HES kodu vatandaşın koronavirüs hastalığı için risk taşıyıp taşımadığını gösteren ve gerekli seyahat işlemleri, temel ihtiyaçlar ve geziler gibi aktivitelere katılabilmesi için kontrollü hayat sağlayan kişilerin sağlık durumunu belirleyen kodlardı. 30 Mayısıs 2020 tarihinden bu yana hayatımızda olan HES birçok yerde kullanım zorunluluğu getirilmesi ile vatandaşların HES kodu alması şart oldu.

SMS ile HES kodu nasıl alınır? HES uygulamasından kod nasıl alınır?

Birçok vatandaşın kullanması gereken HES kodu SMS yolu ile alması çok basit işlem göstermektedir. Telefonunuzun mesaj bölümüne gelerek HES, yaz boşluk bırak, sırası ile T.C kimlik numarası son 4 hanesi ve kimlik seri numarası son olarak paylaşım süresi yazılarak 2023’e gönderilmektedir.

İşlemlerin tamamlanması ardından telefonunuza size ait HES kodu gelmektedir. HES uygulaması mobil telefonunuza ücretsiz indirme sonucunda uygulamaya giriş kısmında ‘HES kodu işlemleri’ bölümüne gidilerek kod oluşturulur. Kişinin belirlediği talep üzerine belirlenen süreye kadar geçerli olan kodu kullanabilirsiniz.



Son Güncelleme: 02.02.2021 16:17
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Anahtar Kelimeler:
Hes KoduHayat Eve SığarSağlık BakanlığıKoronavirüs
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