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HES Kodu nedir, nasıl alınır? Adım adım HES Kodu alma işlemleri

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bazı alanlara girişte zorunlu hale getirilen 'HES Kodu nedir, nasıl alınır?' sorularının yanıtını içeriğimizde derledik. İşte adım adım HES kodu alma işlemleri.

02 Aralık 2020 Çarşamba 00:04
HES Kodu nedir, nasıl alınır? Adım adım HES Kodu alma işlemleri
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Vaka sayılarındaki artışla birlikte birçok alana giriş yapabilmek için HES kodu zorunluluğu getirilmişti. Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS ile temin edilebilen kodla korona virüs risk takibi yapılabilmektedir.

HES kodu alma ekranı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Koronavirüs nedeniyle geliştirilen uygulamayla kişilerin risk takibi yapılırken, belirli alanlara girişlerde kod zorunlu hale getirilmiştir. SMS ve Hayat Eve Sığar uygulamasından kodun nasıl alınabileceği merak ediliyor.

HES kodu nasıl alınır?

Yalnızca toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi noktalarda geçirilecek süre zarfında bulaş riskinin azaltılabilmesi hedefleniyor. COVID-19 veya temaslı vatandaşlar toplu taşıma kullanamayacak ve birlikte seyahat edilen kişilerin daha sonra korona virüse yakalanması halinde bilgilendirme yapılabilmek için kullanılır.

HES kodu alabilmek için takip etmeniz gereken adımlar şöyle;

Hayat Eve Sığar uygulamasından ‘’HES Kodu İşlemleri’’ bölümüne girin,

‘HES Kodu Oluştur’ butonuna tıklayın.

SMS ile HES kodu almak için;

HES yazıp bir boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, kimlik kartının ön yüzündeki seri numarasının son 4 hanesi ve ‘’Paylaşım Süresi’’ni gün sayısı olarak yazarak 2023’e SMS olarak gönderin.

Paylaşım süresini belirtmemeniz halinde kod 1 yıl süreyle kullanılabilecektir.



Son Güncelleme: 02.12.2020 00:04
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Anahtar Kelimeler:
HESHes KoduSağlık Bakanlığı
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