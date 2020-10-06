İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...
Son dakika transfer iddiası! Trabzonspor, Zlatko Junuzovic transferini bitirmeye hazırlanıyor
Son dakika transfer iddiası! Trabzonspor,...
İzmir'de iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
İzmir'de iki grup arasında çıkan...
Taksi durağının önünde bulunan 2000 senelik lahit müzeye götürüldü
Taksi durağının önünde bulunan 2000...

HES kodu nedir, nasıl alınır? 2020

Hayat Eve Sığar kodu (HES) ile birlikte güvenli sosyal hayat bünyesinde pek çok alanda Covid-19 salgınına karşı önlem alınmaktadır. Toplu taşımadan kamu kurumlarına kadar pek çok ortak alana bu kod ile girilebilmektedir…

06 Ekim 2020 Salı 10:04
HES kodu nedir, nasıl alınır? 2020
Takip Et:

İçişleri Bakanlığı, Valiliklere gönderdiği yeni genelge ile birlikte şehirlerarası yolcu taşıyan firmaların HES kodu ile bilet satışı yapması için uyarıda bulundu. Buna göre toplu taşıma araçlarının tümünde bundan sonra bilet satışı yapılırken yolculardan HES kodu talep edilecek. Satış sırasında HES kodu kalabalık içine girmeye uygun olmayan yolculara satış yapılmayacak.

HES Kodu Nasıl Alınır?

HES kodunun alınabilmesi için birkaç farklı yöntem kullanılabilmektedir. Bunlardan ilki e-devlet sistemi üzerinden HES kodu almaktır. Aynı zamanda SMS ya da uygulama üzerinden de HES kodu alınabilmektedir.

HES kodu Covid-19 virüsü salgını sebebiyle hem kişinin kendisi hem de toplum için, kalabalığa karışması uygun olmayan kişilerin kontrol edilmesi için kullanılmaktadır.

HES Kodu Nedir?

Pandemi nedeniyle gerek sosyal gerekse iş hayatında pek çok tedbir alınmaktadır. Bu tedbirlerde bir tanesi de HES kodu uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde kişilerin şehirlerarası yolculuk, bireysel iletişim gerektiren kurumsal alanlarda bulunması, ziyaretler ve benzeri alanlarda risk teşkil edip etmedikleri belirlenmektedir. Daha önceden Covid-19 virüsüne yakalanmış bir birey ile temas halinde bulunmuş kişilerin özellikle kamu kurumlarına girişleri ya da şehirlerarası yolculukları sırasında engellenmesi ve kontrol edilerek virüsün yayılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

E-devlet Üzerinden HES Kodu Alma

E-devlet sistemi üzerinden HES kodu alabilmek için arama kısmına HES kodu yazılması gerekmektedir. Çıkan ekran üzerinde bir form yer almaktadır. Bu formun eksiksiz bir şekilde doldurulması ardından devam et tuşuna basılarak ve geçerlilik süresi belirlenerek HES kodları alınabilmektedir.

HES Kodu Sorgulama

HES kodunun sorgulanabilmesi için de e-devlet sistemi kullanılabilmektedir. Sorgulama ekranına HES kodunun yazılması ile birlikte kişilerin risk durumları gözlemlenebilmektedir. Aynı zamanda bu sistem üzerinden özel gruplar oluşturularak da sorgulama yapılabilmektedir. Sorgulama sonuçları excel dosyası olarak indirilebilmektedir.

SMS ile HES Kodu Alma

SMS yöntemiyle HES kodu alınabilmesi için büyük harfler ile HES yazıldıktan sonra bir boşluk bırakılması TC kimlik numarası, seri numarasının son 4 hanesi ve bir boşluk daha bırakılarak paylaşım süresi yazılmalıdır. Bu mesajın 2023’e gönderilmesi gerekmektedir.


ÖRNEK;

HES 123545552255 1254 11- Gönder 2023

Uygulama Üzerinden HES Kodu Alma

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu alabilmek için öncelikle uygulamanın cihaza indirilmesi, ardından işlemler kısmında kod oluştur seçeneğine tıklanması gerekmektedir. Uygulama Apple Store ya da Google Play Store’den indirilebilmektedir.

Yabancılar İçin HES Kodu Alma

Yabancılar için HES kodu alınırken bilet alım işlemi ve seyahat arasında bazı aralıklar ile Sağlık Bakanlığı tarafından sorgulama gerçekleştirilecektir. Tedbir amaçlı yapılan bu sorgulamalar sırasında aşağıdaki durumlar söz konusu olursa HES kodu geçersiz sayılacaktır.

  • Yeterli süreli koda sahip olmamak,
  • Koronavirüs teşhisinin pozitif olması,
  • Karantina süresini doldurmamış olmak,
  • Hatalı T.C. kimlik numarası,
  • Pasaport bilgilerinin yanlış yazılmış olması,
  • Yapacak olduğunuz seyahate engel olacak durumlardır.

Yabancılarda kod alınabilmesi için HES yazılarak boşluk bırakılıp doğum tarihi, pasaport, soy isim ve gün sayısı yazılmalıdır.

ÖRNEK;

HES ZEC 1548621545654 7894 MOHİTCO

Hayat Eve Sığar İhbar Hattı

Covid-19 virüsü salgınından kaynaklı olarak alınan tedbirlere uyulması büyük önem arz etmektedir. Bu önlemlere uyulmadığı tespit edildiğinde kişilerin ihbarda bulunacağı bir hat oluşturulmuştur. Toplu alanlarda maske takılmaması, sosyal mesafe kurallarına uyulmaması ya da hijyen kurallarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde kişiler ya da işletmeler hakkında ihbarda bulunulabilmektedir.



Son Güncelleme: 06.10.2020 10:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hes KoduHayat Eve SığarCovid-19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana merkezli 11 ilde swinger operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında evli çiftler de var
Adana merkezli 11 ilde swinger operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında evli çiftler de var
Nikahı zehir eden olay! Gelin gözyaşlarını tutamadı
Nikahı zehir eden olay! Gelin gözyaşlarını tutamadı
Saç ekimi fiyatları ne kadar?
Saç ekimi fiyatları ne kadar?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak için uyarıyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak için uyarıyor!
Prim Hizmet ve Muhtasar bildirgesi nasıl düzenlenmelidir? Ne işe yaramaktadır?
Prim Hizmet ve Muhtasar bildirgesi nasıl düzenlenmelidir? Ne işe yaramaktadır?
Korkunç son! Yaktığı anıza düşerek hayatını kaybetti
Korkunç son! Yaktığı anıza düşerek hayatını kaybetti

Popüler Haberler

HES kodu nedir, nasıl alınır? 2020
Alevlerin Ardında Komiser Taner karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Fatih Çetintaş kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çalışan annelerin ne gibi haklar var? 2020
Tövbeler Olsun dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?
E-Devlet kredi notu sorgulama işlemi
Günlük burç yorumu 7 Ekim 2020 Çarşamba ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Çalışan eşlerden hangisi asgari geçim indirimi alır, kimler asgari geçim indirimi alabilir?
Malta güncel asgari ücret tutarları 2020
Masumlar Apartmanı dizisi Han kimdir? Birkan Sokullu
e-Rapor uygulamasına hangi bilgiler girilmelidir? Rapor parası hangi tarihlerde yatar?
2020 tarım ve hayvancılık devlet destekleri ödemeleri ne zaman yapılacak? destek başvuruları e-çiftçi üzerinden yapılacak!
İhbar tazminatı nedir? İhbar tazminatı hesaplaması nasıl yapılır? İhbar tazminatı hesaplama örneği
0.98 Faiz oranlı konut kredisi kullanımı tekrar mümkün olur mu? Faizler düşer mi?
O Ses Türkiye finale kalan isimler kimler oldu? O Ses Türkiye 2020 şampiyonu kim olacak? İşte yarı finalistler
Kadın ve erkeklerde erken emeklilik şartları nelerdir? Kimler hangi durumlarda erken emekli olabilir?
Masumlar Apartmanı dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
Sen Çal Kapımı dizisinde Efe karakterini Ali Ersan Duru canlandıracak
Kanal D Arda'nın Mutfağı yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlıyor?
Egzama olanlar askerlik yapabilir mi? Egzema askerliğe engelmidir?
Cibuti vizesi kaç günde çıkmaktadır?
Kuveyt Türk Faizsiz kredi kampanyası detayları ve başvuru şartları 6 Ekim 2020 Salı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.