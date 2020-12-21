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HES kodu nedir, HES kodu nasıl alınır?

Ülkemizde alınan Covid-19 tedbirleri bünyesinde HES kodu kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım ile tüm kamusal mekanlara giriş yaparken gösterilmesi zorunlu olan HES kodunun nasıl alınabileceği merak ediliyor. HES kodu alınabilmesi için farklı yöntemler kullanılabiliyor...

21 Aralık 2020 Pazartesi 21:13
HES kodu nedir, HES kodu nasıl alınır?
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Dünyadaki ve ülkemizdeki etkisini sürdüren Covid-19 virüsü nedeniyle birçok kamu kurum ve kuruluşuna HES kodu ile girişler yapılmaya başlandı. İçinde bulunduğumuz dönemde devlet dairelerinden AVM’lere kadar birçok yere HES kodu ile girilebilmektedir. Buna bağlı olarak vatandaşlar HES kodunun nasıl alınabileceğini intenet üzerinde araştırmaktadırlar.

 

HES kodu nasıl alınır?

Hayat Eve Sığar sloganının kısaltılmış hali olan HES, içinde bulunduğumuz dönemde aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Covid-19’a karşı alınan tedbirler bünyesinde birçok yere HES kodu ile giriş yapılabilmektedir.

HES kodunun alınabilmesi için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden bir tanesi de SMS ile HES kodu alma yöntemidir. SMS ile HES kodu alınabilmesi için telefonların mesaj bölümüne gelinerek HES yazılması ve bir boşluk bırakılarak TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılarak 2023’e gönderilmesi gerekmektedir.

HES kodunun alınabilmesi için kullanılabilecek bir diğer yöntem ise Hayat Eve Sığar uygulamasının kullanılmasıdır. Bu uygulama üzerinde “HES kodu oluştur” kısmına tıklanarak HES kodu alınabilmektedir.

Son yöntem olarak ise e-devlet sistemi kullanılabilmektedir. Arama kısmına “HES kodu” yazılması, ilgili sayfaya gidilmesi için yeterli olmaktadır.

 

HES kodu nerelerde kullanılıyor?

Alınan önlemler bünyesinde HES kodu artık ülkemizde aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Zorunlu olarak kullanımına başlanan HES kodu şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda ve tüm kamusal mekanlara girerken istenmektedir. Buna bağlı olarak herkesin HES kodu alması gerekmektedir.



Son Güncelleme: 21.12.2020 21:13
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19PandemiHes Kodu
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