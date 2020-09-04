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Hes kodu ne demek, nasıl alınır? Hes kodu nasıl çıkarılır?

Hes kodu ne demek, nasıl alınır? Hes kodu nasıl çıkarılır? haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 4 Eylül 2020 Cuma günü de gündemde! Siz de Hes kodu ne demek, nasıl alınır? Hes kodu nasıl çıkarılır? haberi için 4 Eylül 2020 Cuma tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

04 Eylül 2020 Cuma 14:28
Hes kodu ne demek, nasıl alınır? Hes kodu nasıl çıkarılır?
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Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele çerçevesinde seyahat işlemleri için HES kodu zorunlu hale getirilmiştir. Hayat Eve Sığar koduyla uçak, otobüs veya tren gibi toplu seyahat edilen araçlarda yolculardan herhangi birisinde virüs belirtisi ortaya çıktığında tedbirler alınır ve bulaşma riskinin azaltılması hedeflenmektedir.

HES kodu nasıl alınır?

HES kodu almak isteyen kişilerin ilk olarak ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasını indirmesi gerekmektedir. Uygulama içerisinde bulunan HES Kodu İşlemleri sekmesinden kodu bir defalığına veya süresiz olarak alabilirsiniz.



Son Güncelleme: 04.09.2020 14:28
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Anahtar Kelimeler:
Hayat Eve SığarSağlık BakanlığıHes Kodu
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