Hes kodu ne demek, nasıl alınır? Hes kodu nasıl çıkarılır?

HES kodu nasıl alınır?

tarafından koronavirüsle mücadele çerçevesinde seyahat işlemleri içinzorunlu hale getirilmiştir.koduyla uçak, otobüs veya tren gibi toplu seyahat edilen araçlarda yolculardan herhangi birisinde virüs belirtisi ortaya çıktığında tedbirler alınır ve bulaşma riskinin azaltılması hedeflenmektedir.

HES kodu almak isteyen kişilerin ilk olarak ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasını indirmesi gerekmektedir. Uygulama içerisinde bulunan HES Kodu İşlemleri sekmesinden kodu bir defalığına veya süresiz olarak alabilirsiniz.