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HES kodu nasıl nasıl alınır? HES kodu başvurusu nasıl yapılır?

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan HES kodu nasıl nasıl alınır? HES kodu başvurusu nasıl yapılır? ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 7 Eylül 2020 Pazartesi tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek HES kodu nasıl nasıl alınır? HES kodu başvurusu nasıl yapılır? hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

07 Eylül 2020 Pazartesi 15:49
HES kodu nasıl nasıl alınır? HES kodu başvurusu nasıl yapılır?
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Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele çerçevesinde seyahat işlemleri için HES kodu zorunlu hale getirilmiştir. Hayat Eve Sığar koduyla uçak, otobüs veya tren gibi toplu seyahat edilen araçlarda yolculardan herhangi birisinde virüs belirtisi ortaya çıktığında tedbirler alınır ve bulaşma riskinin azaltılması hedeflenmektedir.

HES kodu nasıl alınır?

HES kodu almak isteyen kişilerin ilk olarak ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasını indirmesi gerekmektedir. Uygulama içerisinde bulunan HES Kodu İşlemleri sekmesinden kodu bir defalığına veya süresiz olarak alabilirsiniz.



Son Güncelleme: 07.09.2020 15:49
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Anahtar Kelimeler:
Hayat Eve SığarSağlık BakanlığıHes Kodu
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