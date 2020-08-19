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HES Kodu nasıl alınır? Kolay HES kodu alma yöntemi

COVID-19 ile mücadele çerçevesinde tedbirlerin artırılabilmesi için HES kodu nasıl alınacağı merak edilmeye başlandı. Kolay HES kodu alma yöntemi ile şehirlerarası seyahatlerinizi sorunsuzca gerçekleştirebilirsiniz.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 02:35
HES Kodu nasıl alınır? Kolay HES kodu alma yöntemi
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Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele çerçevesinde seyahat işlemleri için HES kodu zorunlu hale getirilmiştir. Hayat Eve Sığar koduyla uçak, otobüs veya tren gibi toplu seyahat edilen araçlarda yolculardan herhangi birisinde virüs belirtisi ortaya çıktığında tedbirler alınır ve bulaşma riskinin azaltılması hedeflenmektedir.

HES kodu nasıl alınır?

HES kodu almak isteyen kişilerin ilk olarak ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasını indirmesi gerekmektedir. Uygulama içerisinde bulunan HES Kodu İşlemleri sekmesinden kodu bir defalığına veya süresiz olarak alabilirsiniz.



Son Güncelleme: 19.08.2020 02:35
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Anahtar Kelimeler:
Hes KoduSağlık BakanlığıHayat Eve Sığar
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