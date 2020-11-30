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HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması veya kısa mesaj ile HES kodu almak

Covid-19 vaka sayılarının artışa geçmesinden dolayı çeşitli önlemler alınmak ile beraber bazı önlemler güçlendirilmiştir. Bu önlemlerden biri ise HES kodu oldu... Bazı şehirlerde; otobüs, minibüs v.b toplu taşıma araçlarına binmek için artık HES kodu gerekli. Bunun üzerine bir çok vatandaş HES kodunun nasıl alınacağını merak etmeye başladı. İşte detaylar...

30 Kasım 2020 Pazartesi 21:53
HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması veya kısa mesaj ile HES kodu almak
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Vaka sayılarının yükselmesi ile halka açık çoğu alana HES kodu zorunluğu gelmiştir. Hayat eve sığar uygulaması aracılığı ile ya da kısa mesaj aracılığıyla bu kodu temin edebilirsiniz. HES kodu uygulaması ise kişinin covid-19 riskini takip etmektedir. Bu sebep ile devlet daireleri ve çoğu halka açık alana bu kod ile girilebilmektedir.

HES KODU ALMAK İSTEYENLER İÇİN SMS VE HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI/HES KODU EKRANI

Covid-19 vaka sayısının son zamanlarda yüksek artışa geçmesi beraberinde bir çok halka açık alana kısıtlamalar getirmiştir. Bu kısıtlamalardan biri ise artık birçok yerde zorunlu olan HES kodu uygulaması oldu. Bu nedenle birçok vatandaş HES kodunu nasıl alabileceğini öğrenmeye çalışıyor. İşte siz değerli okurlarımız için; HES kodu alma yöntemleri…

KISA MESAJ ARACILIĞI İLE HES KODU ALMAK

Aslında vereceğimiz iki yönteme bakıldığında HES kodu almak gerçekten kolay bir işlemdir. Kısa Mesaj(SMS) yönteminde yapmanız gerekenler ise;

*Kısa mesaj kısmına HES yazın ve boşluk bırakın. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını yazınız ve tekrar boşluk bırakarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Seri Numarasının son 4 kısmını yazınız. Sonrasında ise kaç gün kullanmak isterseniz yazınız; kısa mesajı 2023’e gönderin.

Önek:

HES 15236545XX(kimlik numarası) 14xx(seri numarası) 65(kaç gün kullanılacağı). SMS ile 2023’ e.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU ALMA

Öncelikle yapmanız gereken Hayat Eve Sığar uygulamasına telefonunuza yüklemenizdir. Sonrasında Hayat Eve Sığar uygulamasına giriş yapın, giriş yaptıktan sonrasında ‘HES Kodu İşlemleri’ bölümüne dokunun. ‘HES Kodu Oluştur’ seçeneğine basınız ve arından kod kullanım süresini belirleyin. Belirlediğiniz süreyi onaylayarak kodu oluşturun.

HES KODUNUNUN ÖNEMİ NE

HES kodunun önemi halka açık alanlarda, toplu taşımalarda ve park benzeri yerlerde kalınacak olan zaman diliminde covid-19 un bulaşmasını azaltmaktır. Covid-19 veya covid-19 virüsü kapmış bir hasta ile teması bulunan kişilerin uyarılması ve topluma çıkmaması için bilgi vermek ile birlikte, riskli biri ile yan yana geldiğinizde bu uygulama sizi uyarmaktadır ve eve kapanmanız gibi uyarılarda bulunmaktadır. Bir diğer özelliği ise yaşadığınız alanda; covid-19 un ne kadar yayıldığını görebilmenizdir.

HES KODU NEYE YARAR

HES kodu, önlemlerin yerine getirildiği bir hayatı, vatandaşların şehirler arası yolculuğunda, kurum ve kuruluşların ziyaret edilmesi ve kamusal alana çıkıldığında; etrafta covid-19 kapsamında bir riskin bulunup bulunmadığını, güvenliliğini ve salgının takibini sağlamaktadır.

Kodun kullanım alanı ilk olarak seyahatler olmaktadır. Bireyler, bütün ulaşımlarında Hayat Eve Sığar mobil uygulamasından veya kısa mesaj aracılığı ile HES kodu almak zorundadır. HES kodunu, bilet alma esnasında ilgili seyahat acentesine gösterecek ve böylece araca binen yolcuların covid-19 riski olup olmadığı gözlemlenecek. Eğer kişi covid-19 a yakalanmışsa yolculuğu onaylanmayacak.



Son Güncelleme: 30.11.2020 21:53
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