HES Kodu nasıl alınır? Eski kimlikle hes kodu alınır mı?

Sağlık Bakanlığı
tarafından koronavirüsle mücadele çerçevesinde seyahat işlemleri için HES kodu
zorunlu hale getirilmiştir. Hayat Eve Sığar
koduyla uçak, otobüs veya tren gibi toplu seyahat edilen araçlarda yolculardan herhangi birisinde virüs belirtisi ortaya çıktığında tedbirler alınır ve bulaşma riskinin azaltılması hedeflenmektedir.
HES kodu nasıl alınır?
HES kodu almak isteyen kişilerin ilk olarak ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasını indirmesi gerekmektedir. Uygulama içerisinde bulunan HES Kodu İşlemleri sekmesinden kodu bir defalığına veya süresiz olarak alabilirsiniz.
Son Güncelleme: 01.09.2020 13:07
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