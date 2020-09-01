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HES Kodu nasıl alınır? Eski kimlikle hes kodu alınır mı?

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören HES Kodu nasıl alınır? Eski kimlikle hes kodu alınır mı? ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 1 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizi inceleyerek HES Kodu nasıl alınır? hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

01 Eylül 2020 Salı 13:07
HES Kodu nasıl alınır? Eski kimlikle hes kodu alınır mı?
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Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele çerçevesinde seyahat işlemleri için HES kodu zorunlu hale getirilmiştir. Hayat Eve Sığar koduyla uçak, otobüs veya tren gibi toplu seyahat edilen araçlarda yolculardan herhangi birisinde virüs belirtisi ortaya çıktığında tedbirler alınır ve bulaşma riskinin azaltılması hedeflenmektedir.

HES kodu nasıl alınır?

HES kodu almak isteyen kişilerin ilk olarak ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasını indirmesi gerekmektedir. Uygulama içerisinde bulunan HES Kodu İşlemleri sekmesinden kodu bir defalığına veya süresiz olarak alabilirsiniz.



Son Güncelleme: 01.09.2020 13:07
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Anahtar Kelimeler:
Hayat Eve SığarSağlık BakanlığıHes Kodu
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