HES kodu kredi kartına nasıl tanımlanır? Temassız kredi kartına HES kodu yükleme işlemleri

Koronavirüs sürecinden dolayı pandemide bir çok belediyede ulaşım araçlarına binmek için için Hes kodu zorunlu hale geldi. Bu durumdan dolayı herhangi olumsuzluk yaşamak istemeyen vatandaşlar kullanmakta oldukları temassız kredi kartlarına hes kodunu tanımlamak için çaba içerisine girdiler.

Temassız kredi kartına hes kodu yükleme işlemi nasıl yapılır ?

Çoğu zaman belediyenin sistemlerinde çıkan sorunlardan dolayı çoğu ildeki belediyeler temassız kredi kartlarına hes kodunu tanımlama da olanak sağladı

Şehirlerin ilgili resmi siteleri üzerinden giriş yapıldıktan sonra kendilerine ait olan hes kodunu bu siteye tanımlayarak işleme başlıyorlar. Bu işlemden sonra kişinin TC kimlik numarası veya Pasaport numarası girmelidirler. Son olarak da kredi kartı numalarını sistemeye girerek temassız kredi kartları üzerine hes kodunu tanımlamış olurlar.