İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Takım ilk kez Rusya'yı mağlup etti
Son Dakika
Milli Takım ilk kez Rusya'yı...
Bakan Koca uyardı: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Bakan Koca uyardı: Virüs daha...
Konya'da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü
Konya'da bir genç, birlikte olduğu...
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...

HES kodu hangi numaradan, nasıl alınır? 2020 HES kodu işlemleri

17 Kasım 2020 Salı gününün önemli manşetlerinden HES kodu hangi numaradan, nasıl alınır? HES kodu işlemleri haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de HES kodu hangi numaradan, nasıl alınır? HES kodu işlemleri haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

17 Kasım 2020 Salı 08:33
HES kodu hangi numaradan, nasıl alınır? 2020 HES kodu işlemleri
Takip Et:

İçişleri Bakanlığı, Valiliklere gönderdiği yeni genelge ile birlikte şehirlerarası yolcu taşıyan firmaların HES kodu ile bilet satışı yapması için uyarıda bulundu. Buna göre toplu taşıma araçlarının tümünde bundan sonra bilet satışı yapılırken yolculardan HES kodu talep edilecek. Satış sırasında HES kodu kalabalık içine girmeye uygun olmayan yolculara satış yapılmayacak.

HES Kodu Nasıl Alınır?

HES kodunun alınabilmesi için birkaç farklı yöntem kullanılabilmektedir. Bunlardan ilki e-devlet sistemi üzerinden HES kodu almaktır. Aynı zamanda SMS ya da uygulama üzerinden de HES kodu alınabilmektedir.

HES kodu Covid-19 virüsü salgını sebebiyle hem kişinin kendisi hem de toplum için, kalabalığa karışması uygun olmayan kişilerin kontrol edilmesi için kullanılmaktadır.

HES Kodu Nedir?

Pandemi nedeniyle gerek sosyal gerekse iş hayatında pek çok tedbir alınmaktadır. Bu tedbirlerde bir tanesi de HES kodu uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde kişilerin şehirlerarası yolculuk, bireysel iletişim gerektiren kurumsal alanlarda bulunması, ziyaretler ve benzeri alanlarda risk teşkil edip etmedikleri belirlenmektedir. Daha önceden Covid-19 virüsüne yakalanmış bir birey ile temas halinde bulunmuş kişilerin özellikle kamu kurumlarına girişleri ya da şehirlerarası yolculukları sırasında engellenmesi ve kontrol edilerek virüsün yayılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

E-devlet Üzerinden HES Kodu Alma

E-devlet sistemi üzerinden HES kodu alabilmek için arama kısmına HES kodu yazılması gerekmektedir. Çıkan ekran üzerinde bir form yer almaktadır. Bu formun eksiksiz bir şekilde doldurulması ardından devam et tuşuna basılarak ve geçerlilik süresi belirlenerek HES kodları alınabilmektedir.

HES Kodu Sorgulama

HES kodunun sorgulanabilmesi için de e-devlet sistemi kullanılabilmektedir. Sorgulama ekranına HES kodunun yazılması ile birlikte kişilerin risk durumları gözlemlenebilmektedir. Aynı zamanda bu sistem üzerinden özel gruplar oluşturularak da sorgulama yapılabilmektedir. Sorgulama sonuçları excel dosyası olarak indirilebilmektedir.

SMS ile HES Kodu Alma

SMS yöntemiyle HES kodu alınabilmesi için büyük harfler ile HES yazıldıktan sonra bir boşluk bırakılması TC kimlik numarası, seri numarasının son 4 hanesi ve bir boşluk daha bırakılarak paylaşım süresi yazılmalıdır. Bu mesajın 2023’e gönderilmesi gerekmektedir.


ÖRNEK;

HES 123545552255 1254 11- Gönder 2023

Uygulama Üzerinden HES Kodu Alma

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu alabilmek için öncelikle uygulamanın cihaza indirilmesi, ardından işlemler kısmında kod oluştur seçeneğine tıklanması gerekmektedir. Uygulama Apple Store ya da Google Play Store’den indirilebilmektedir.

Yabancılar İçin HES Kodu Alma

Yabancılar için HES kodu alınırken bilet alım işlemi ve seyahat arasında bazı aralıklar ile Sağlık Bakanlığı tarafından sorgulama gerçekleştirilecektir. Tedbir amaçlı yapılan bu sorgulamalar sırasında aşağıdaki durumlar söz konusu olursa HES kodu geçersiz sayılacaktır.

  • Yeterli süreli koda sahip olmamak,
  • Koronavirüs teşhisinin pozitif olması,
  • Karantina süresini doldurmamış olmak,
  • Hatalı T.C. kimlik numarası,
  • Pasaport bilgilerinin yanlış yazılmış olması,
  • Yapacak olduğunuz seyahate engel olacak durumlardır.

Yabancılarda kod alınabilmesi için HES yazılarak boşluk bırakılıp doğum tarihi, pasaport, soy isim ve gün sayısı yazılmalıdır.

ÖRNEK;

HES ZEC 1548621545654 7894 MOHİTCO

Hayat Eve Sığar İhbar Hattı

Covid-19 virüsü salgınından kaynaklı olarak alınan tedbirlere uyulması büyük önem arz etmektedir. Bu önlemlere uyulmadığı tespit edildiğinde kişilerin ihbarda bulunacağı bir hat oluşturulmuştur. Toplu alanlarda maske takılmaması, sosyal mesafe kurallarına uyulmaması ya da hijyen kurallarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde kişiler ya da işletmeler hakkında ihbarda bulunulabilmektedir.



Son Güncelleme: 17.11.2020 08:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Covid-19Hayat Eve SığarHes Kodu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kur’an-ı Kerim’i yırtan Youtuber İbrahim Atabey kimdir? İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlatıldı!
Kur’an-ı Kerim’i yırtan Youtuber İbrahim Atabey kimdir? İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlatıldı!
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 55 milyonu geçti
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 55 milyonu geçti
Dehşete düşüren görüntüler! Çocuğu dövüp yere çarptı
Dehşete düşüren görüntüler! Çocuğu dövüp yere çarptı
Feci olay! Beton mikseri viyadükten düştü: 1 ölü
Feci olay! Beton mikseri viyadükten düştü: 1 ölü
Adliye önünde pompalı dehşet! Kayınpederini ve eşini vurdu
Adliye önünde pompalı dehşet! Kayınpederini ve eşini vurdu
Hamster'e tokat ve ısırık cezasız kalmadı
Hamster'e tokat ve ısırık cezasız kalmadı

Popüler Haberler

HES kodu hangi numaradan, nasıl alınır? 2020 HES kodu işlemleri
Gelir vergisi nedir? 2020 Gelir vergisi ödemekle yükümlü kişiler
Engelli hakları nelerdir? 2020 Engelli haklarından kimler yararlanabilir
Vakıfbank havale ve eft işlemleri için ne kadar ücret alıyor? 2020
SGK anlaşmalı özel hastanelerdeki fizik tedavi ücretleri 2020
A101'de satılacak Kiwi KFS 2903 buharlı pişirici nasıl, alınır mı?
Rapor parası merkeze gönderildi ne demektir?
Sicilim bozuk kredi çekemiyorum diyorsanız müjde! Kamu bankalarından sicili bozuklara kredi imkanı
Engelli raporu yenileme nasıl yapılır? 2020 Engelli Sağlık Kurulu raporu için gerekli evraklar
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 17 Kasım 2020 Salı
TV8 Apartmanlar Yarışıyor ne zaman başlayacak? Apartmanlar Yarışıyor tanıtım fragmanı
Marketlerin alkollü ve alkolsüz yılbaşı sepeti fiyatları ve içerikleri! 2020 Süpermarket yılbaşı sepetleri
Ramazan ayında havalar bu yıl nasıl geçecek? Ramazan ayında havalar nasıl olacak?
İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson kimdir? Boris Johnson başbakanlık görevini yarın Theresa May'den devralacak
Hesap işletim ücreti ve hesap açma ücreti almayan bankalar 2020
Mazeret izni ayda kaç gündür? 2020 Mazeret izni çeşitleri ve süreleri
Yedek subay sınıflandırma sonucu sorgulaması nasıl yapılır?
Çoçuk parası hangi bankadan alınır? 2020 Çoçuk parası kaç yaşına kadar ödenir?
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu?
Kanal D Uzak Ara Eğlence Programı dış ses kimdir?
Sol Yanım dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.