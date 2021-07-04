İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Sorusu Kabine toplantısı sonrası cevap bulacak!
Son Dakika
Kurban Bayramı tatili kaç gün...
Facebook kullanıcıları dikkat! Bu uygulamalar şifreleri çalıyor!
Son Dakika
Facebook kullanıcıları dikkat! Bu uygulamalar...
Gözlerden uzak aşk yaşayan Aslı Enver, hayranları tarafından ifşa edildi!
Son Dakika
Gözlerden uzak aşk yaşayan Aslı...
28 Haziran vaka sayıları belli oldu
Son Dakika
28 Haziran vaka sayıları belli...

HES kodu fırsatçılarının yeni hedefi turistler oldu!

Koronavirüs salgınıyla mücadelede zorunlu hale getirilen HES kodu uygulaması bazı fırsatçılar için kazanç kapısı oldu. İstanbul'un Beyazıt semtinde bazı fırsatçılar, turistlerden para alarak onlar adına HES kodu aldıkları tespit edildi.

04 Temmuz 2021 Pazar 22:13
HES kodu fırsatçılarının yeni hedefi turistler oldu!
Takip Et:

Pandemi süreci boyunda özellikle toplu taşımalarda kullanılan ve ulaşım kartlarına yüklenmesi zorunlu kılınan HES kodu uygulaması bazı fırsatçıların bu sistemi paraya çevirmelerine neden oldu. İstanbul Fatih'e bağlı Beyazıt semtinde bulunan tramvay durağının önünde olan fırsatçılar, HES kodları olmayan ve toplu taşımalara binemeyen turistlere para karşılığında HES kodu temin ediyor. 

Turistlerin toplu taşımaya binemediklerini gören fırsatçılar, onların yanına giderek kendilerine HES kodu temin edebileceklerini söylüyorlar ve cep telefonundan HES kodunu tanımlayarak turistlere veriyorlar. Bu işlem karşılığında ise fırsatçılar turistlerden 20 lira ile 50 lira arasında bir bedel alıyorlar. 

Durumun polise bildirilmesi sonrası olay yerine gelen polis ekipleri bu kişilerden Servet Ö.'yü yakalayarak emniyete götürdüler. Burada ifadesi alındıktan sonra işlemleri tamamlanan Servet Ö. idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.


Son Güncelleme: 04.07.2021 22:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TuristFırsatçıHes KoduIatanbıl
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet hayatını kaybetti
Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet hayatını kaybetti
Migroskop 1-14 Temmuz 2021 Fırsatları
Migroskop 1-14 Temmuz 2021 Fırsatları
BİM, 2 Temmuz 2021 tarihli aktüel ürünler kataloğunu açıkladı
BİM, 2 Temmuz 2021 tarihli aktüel ürünler kataloğunu açıkladı
Sahte içki nasıl belli olur? Gerçek içki ile sahte içki ayırmanın yolu nedir? Şişede sahte içkiyi anlama
Sahte içki nasıl belli olur? Gerçek içki ile sahte içki ayırmanın yolu nedir? Şişede sahte içkiyi anlama
1 Temmuz sonrası neler yasak neler serbest? 1 Temmuz Genelgesi kararları
1 Temmuz sonrası neler yasak neler serbest? 1 Temmuz Genelgesi kararları
Rüyada boğulmak anlamı ve yorumu
Rüyada boğulmak anlamı ve yorumu

Popüler Haberler

Pompeii filmi konusu nedir? Pompeii konusu ve oyuncu kadrosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Sınır kapılarında da aşılama başlıyor!
Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar nelerdir? 2021
Masumlar Apartmanı ve Gönül Dağı yeni sezon yayın tarihleri belli oldu
2021 yılının en iyi 5 sanal gerçeklik gözlüğü hangileri?
Anadolu Efes Vasilije Micic ile 3 yıllık daha devam
Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet hayatını kaybetti
Kamu ve özel sektörde görevli diyetisyen maaşları ne kadardır? Diyetisyen çalışma saatleri ve 2021 güncel maaşları
Çukur dizisinin belgeseli nerede çekiliyor, ne zaman yayınlanacak?
Bugün hangi maçlar var? 2 Temmuz 2021 Cuma maç programı
Halkbank’tan KOSGEB ve TESKOMB’un destekleri ile faizsiz kredi avantajları 30 Haziran 2021 Çarşamba
TV 8 1 Temmuz 2021 Perşembe yayın akışı ve TV rehberi
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 27 Haziran 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
TV 8 2 Temmuz 2021 Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Benim Adım Melek Cumali diziye geri gelecek mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.