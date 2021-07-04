HES kodu fırsatçılarının yeni hedefi turistler oldu!

Pandemi süreci boyunda özellikle toplu taşımalarda kullanılan ve ulaşım kartlarına yüklenmesi zorunlu kılınan HES kodu uygulaması bazı fırsatçıların bu sistemi paraya çevirmelerine neden oldu. İstanbul Fatih'e bağlı Beyazıt semtinde bulunan tramvay durağının önünde olan fırsatçılar, HES kodları olmayan ve toplu taşımalara binemeyen turistlere para karşılığında HES kodu temin ediyor.
Durumun polise bildirilmesi sonrası olay yerine gelen polis ekipleri bu kişilerden Servet Ö.'yü yakalayarak emniyete götürdüler. Burada ifadesi alındıktan sonra işlemleri tamamlanan Servet Ö. idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.
Son Güncelleme: 04.07.2021 22:13