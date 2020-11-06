Herkesin damak lezzetine uygun şerbetli tatlı tarifi!

Acil misafiriniz geleceği zaman kısa zaman aralığında yapılabilecek tatlılar özellikle kadınlar tarafından sıklıkla merak ediliyor. Son zamanlar en merak edilen tatlı çeşitlerinden olan yapımı kolay ve çok lezzetli olan şerbetli tatlılara bir yenisi daha eklendi.

Basit ama lezzetli şerbetli tatlı tarifi

12 tuzsuz etimek

Şerbeti için

1.5 su bardağı şeker, 2 su bardağı su

Muhallebisi için

Tatlının üzeri için

1 litre süt, 6 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya, 6 yemek kaşığı tepeleme un, 2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 paket krem şanti, 1 su bardağı süt, ceviz, fıstık veya fındık.

Tatlının hazırlanışı

Önce şerbetini hazırlayın ve tatlının malzemelerini yanınıza alarak yapmaya başlayın. Bir tencerede su içerisinde şekeri kaynatın. 5 dakika sonra kaynamaya başladıktan sonra ocağı kapatın ve soğumaya bırakın. Karamel halinde kullanmak istiyorsanız önce şekeri tavada kavurup ardından su ekleyebilirsiniz. Bu işlem sırasında şekeri yakmamaya dikkat etmelisiniz. Eğer şekeri yakarsanız acı bir tadı olabilir. Büyük bir borcam veya tepsinin içine 12 etimeği yerleştirin. Ardından şerbeti bir kepçe yardımıyla etimeğin üzerine dökün ve 10 dakika soğumaya bırakın. Şerbet yumuşayana kadar muhallebi hazırlamaya başlayabilirsiniz. Muhallebi için yukarıda verilen malzemeleri (vanilya ve tereyağı hariç) sütün içine koyun. malzemeleri pişirmek için karıştırın. Muhallebi tamamen pişene kadar karıştırmaya devam edin.

Muhallebi malzemeleri kaynamaya başladığında vanilya ve tereyağını ilave edip 3 dakika daha karıştırın. Muhallebi ocaktan aldıktan sonra 5 dakika soğumaya bırakın. Dinlenen muhallebiyi etimeklerin üzerine dökün, ardından muhallebiyi bir spatula ile düzeltin. Tatlınızın dinlenmeye bırakın. Daha sonra bir bardak süt ve krem şantiyi karıştırarak çırpın. Dinlenen tatlıya çırptığınız krema şantiyi ekleyin ve bir spatula ile eşit şekilde tatlının üzerinde dağıtın. Tatlıyı streç filmle örtün ve buzdolabına yerleştirin. Tatlınız dolapta soğuduktan ve dinlendikten sonra servise hazır olacaktır.

Dolaptan çıkararak servislere koyduğunuz tatlınızın üzerini dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Antep fıstığı, ceviz veya fındık tavsiye edilirken isterseniz tüm bu kuruyemişleri karıştırarak tatlınızın üzerine serpiştirebilirsiniz.