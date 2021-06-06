HERÇEV 2. Ulusal Resim Yarışması'nda Sakarya BİLSEM başarısı!

Milli Eğitim Bakanlığı ile TRT EBA’nın işbirliğiyle düzenlenen yarışmada beş farklı kategoride yarışma yapıldı. Türkiye’nin tamamını kapsayan yarışmaya 863 başvuru yapılırken, en iyi 5 eser ressam Cemal Toy’un başkanlığında olan jürilerce seçildi. Yarışmanın bu seneki teması “köprü” olurken Sakarya BİLSEM’de eğitim alan öğrencilerin yaptığı eserler, 7 ile 8. sınıfa giden öğrencilerin başvuru yapabildiği beşinci kademede, derecelendirmeye tabi tutulmadan seçilen en iyi beş eser arasına girdi.
Son Güncelleme: 06.06.2021 16:07