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Her Şeye Evet film konusu ve oyuncuları

12 Mart 2021 tarihinde Netflix Türkiye'de yayınlanmaya başlayan Her Şeye Evet filmi birçok izleyicinin beğenisini topladı. Her Şeye Evet filminin konusunu ve oyuncularını haberimizden öğrenebilirsiniz.

13 Mart 2021 Cumartesi 20:32
Her Şeye Evet film konusu ve oyuncuları
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Netflix Orijinal filmi olan ve 2021 yapımı Her Şeye Evet (Yes Day) 12 Mart 2021 tarihinde Netflix Türkiye’de yayınlanmaya başladı. İspanya, Arjantin ve Fransa ortak yapımı komedi ve macera filminin yönetmen koltuğunda Miguel Arteta otururken senaryoyu Justin Malen yazdı.

Her Şeye Evet filminin konusu nedir?

Çok zeki ve güçlü bir kadın olan Allison, tüm maceralara katılan ve riskten korkmayan genç bir annedir. Çocuklarına karşı aşırı disiplinli ve otoriter olan Allison, çocuklarının isteklerini sürekli reddetmektedir. Bu durumu değiştirmeyi kafasına koyan Allison, eşi Carlos ile beraber bir gün boyunca çocuklarının bütün isteklerine ‘Evet’ deme kararını verir.

24 saat süresince çocukların kuralları koyduğu bir gün geçiren Allison ve Carlos, çocuklarının ilginç isteklerini yerine getirmek zorunda kalırlar ve maceradan maceraya atılırlar. Bu maceralar sayesinde aile bağları hiç olmadığı kadar güçlenir.

Her Şeye Evet ( Yes Day ) oyuncuları

-Jennifer Ganer – Allison Torres

-Edgar Ramírez – Carlos Torres

-Jenna Ortega – Katie Torres

-Julian Lener – Nando Torres

-Everly Carganilla – Ellie Torres

-Tracie Thoms – Billie

-Alana Baer – Julie

-Megan Stott – Layla

Her Şeye Evet ( Yes Day ) fragmanı




Son Güncelleme: 13.03.2021 20:32
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