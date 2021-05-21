Her gün 35 çeşit boyoz üretiyor

Her gün 35 çeşit boyoz üreten Burhan Ustanın, en sevdiği çeşitler ise mantı usulü servisi yapılan “mantı boyoz”’la küçük boyutlarda ve içindeki yağ oranı daha az olan “cips boyoz”.

“Sade boyozun usulünü bozmuyoruz”

Boyoz ustası ve İzmir Boyoz ve Börek Sanatkarları Federasyonu Kurusu Başkanı Burhan Orhan, farklı çeşitlerde boyoz üretimi yapıyor. Yumurtalı, tahinli-pudra şekerli, kaymaklı-tarçınlın helvalı, fıstıklı, çemenli gibi toplamda 35 çeşit boyoz üretimi yapan Burhan Usta, en çok tercih edilenlerin “mantı boyoz” ile “cips boyoz” olduğunu belirtti. Mantı boyozu, aynı mantı gibi yoğurt ve sosla servis ediliyor. Cips boyozu da daha küçük ve daha az yağlı yapılıyor.

Burhan Usta, “İzmir'deki işletmemde, boyozun farklı çeşitlerini müşterilerimize sunuyoruz. 35 çeşit boyozun çalışmasını yapıp ürettik ancak pandemi nedeniyle işler düştüğü için şimdilik 20 çeşit boyoz yapıp satıyoruz. Her çeşidin ayrı müdavimi olan müşteri var. En çok ilgi gören çeşidimiz mantı boyozumuz. Bu ürün üzerine çok çalıştık. İçinde özel harcı ile kıyma bulunuyor. Normal boyuttan daha küçük olan boyoza mantıda olduğu gibi yoğurt ve sos döküyoruz. Ayrıca sade boyozun daha küçüğü ve daha az yağlısı olan cips boyozumuz da ilgi görüyor. Yumurta ve boyoz, birbirine çok yakışır. Biz de bu iki lezzeti birbirinden ayırmaya kıyamadık ve boyozun içine yumurtayı gömdük. Tahinli-pudra şekerli, zeytinli-kaşarlı, çemenli, marmelatlı, fıstıklı, kaymaklı-tarçınlı, helvalı gibi çeşitlerimiz var. Çikolatalı boyozumuz ise İzmir bombasına rakip olacak bir ürün. Sade boyozdan vazgeçmeyen müşterilerimiz de var ama biz sade boyozun usulünü bozmadan çeşit üretiyoruz. Federasyon olarak Boyoz 35 projesi geliştirdik ve bu ürünleri tasarladık fakat boyoz çeşitlerini şimdilik sadece kendi işletmemde satıyorum. İlerleyen zamanlarda da İzmir dışına yayılacağız” ifadelerini kullandı.