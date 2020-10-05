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Her aileye 1248 TL yardım!

Aile Bakanlığı müjdeyi verdi! Bakanlık her aile için 1248 TL yardım desteği vereceğini açıkladı. Vatandaşlar 1248 TL yardım desteğinin şartlarını ve başvuru işlemlerini araştırmaya başladı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 19:39
Her aileye 1248 TL yardım!
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Devlet, yardıma muhtaç vatandaşlara birçok alanda destekte bulunuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu desteklere bir yenisi daha geldi. Bakanlık yardıma muhtaç vatandaşlara 1.248 TL sosyal yardımda bulunacağını açıkladı. Vatandaşlar söz konusu yardımdan nasıl faydalanacaklarını araştırmaya başladı.

Her aileye 1248 TL yardım

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal destek programı kapsamında vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına 1248 TL maddi yardımda bulunacak. Özellikle koronavirüs sonrası yaşanan ekonomik kriz nedeniyle vatandaşlara verilen maddi destekler arttırıldı.

Söz konusu destek kapsamında bakanlık tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 1248 TL maddi yardım yapılacak.

1248 TL para yardımı nasıl alınır?

Bakanlık tarafından açıklanan destek paketi yardımı koronavirüs sürecinde hazırlanan Sosyal Ekonomik Destek Programı kapsamında verilmektedir.


2020 yılında söz konusu programda yapılan düzenleme sonucu okul öncesi eğitim alan ailelere 693 TL, ilköğretim düzeyinde çocukları olan ailelere 1040 TL, ortaöğretim düzeyinde çocukları olan ailelere ise 1248 TL maddi yardım yapılacak.

SED yardımı başvuruları onaylanan kişilere bakanlık ne kadar ödeyecek?

Okul öncesi grubunda eğitim gören çocuklu ailelere 459.28 TL maddi destek verilirken, ilköğretim için 648.41 TL, ortaöğretim için 730.04 TL yardımda bulunulacak.

Orta öğretim eğitimi kapsamında eğitim alan çocuklu ailelere yapılan 730.04 TL yardım öğrencinin eğitimine devam etmemesi halinde yine aynı rakam üzerinden verilecek.

Öğrenci eğitimine devam ederse yükseköğretim grubuna dahil olması halinde SED yardımı kapsamında 821.30 TL yardım alabilecek. Bakanlık öğrencilik dönemini bitiren ve bakımdan ayrılan gençler için ise SED yardımı kapsamında 365.02 TL maddi destek verecek.

SED yardımı başvurusu nereden yapılır?

SED yardımı başvuruları il ve ilçelerde bulunan Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinden yapılmaktadır. Sosyal Hizmetler Müdürlükleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine bağlı olarak görev yapmaktadır. Başvuru sırasında istenen evraklar ise şu şekildedir;

  • Öğrenci belgesi,
  • Talep edilmesi halinde sağlık kurulu raporu,
  • İş meslek kursları için yapılan başvuruları gösterir evraklar,
  • Bakanlığın kuruluşlarından takip edilebilecek diğer evraklar talep edilebilmektedir.

Öte yandan korumaya muhtaç olan çocuklarda SED yardımı kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında verilen maddi desteklerden yararlanmaktadır. Söz konusu kişi bu yardımlardan faydalanmak için diğer vatandaşlarda olduğu gibi ile ve ilçelerde bulunan Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvuru yapmalıdır. Yapılan başvurular görevliler tarafından değerlendirilir ve başvuru yapan kişi şartlara uygun görülürse söz konusu yardımı almaya hak kazanacaktır. Maddi yardımı alma hakkı elde eden kişilerin ödemeleri belirtilen banka hesaplarına yatırılır.



Son Güncelleme: 05.10.2020 19:39
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Anahtar Kelimeler:
Sosyal YardımSosyal Hizmetler
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