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Hepsiburada, Trendyol market, İstegelsin, Banabi, Getir son sipariş saati kaçta? Online market siparişleri devam ediyor mu=

Tam kapanma sürecinde Hepsiburada, Trendyol, İstegelsin, Banabi ve Getir uygulamalarının çalışma saatleri birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Pandemi nedeniyle marketlere gitmeye tercih etmeyerek online marketlerden alışveriş yapan vatandaşlar, Hepsiburada, Trendyol market, İstegelsin, Banabi ve Getir gibi uygulamaları kullanıyorlar. İşte, Hepsiburada, Trendyol market, İstegelsin, Banabi, Getir uygulamalarının son sipariş saatleri…

01 Mayıs 2021 Cumartesi 17:39
Hepsiburada, Trendyol market, İstegelsin, Banabi, Getir son sipariş saati kaçta? Online market siparişleri devam ediyor mu=
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Salgın döneminde olduğu gibi tam kapanma döneminde de Hepsiburada, Trendyol market, İstegelsin, Banabi ve Getir gibi online marketler sık sık tercih ediliyor. Gün içinde ihtiyacı olan ürün siparişlerini bu online uygulamalardan veren vatandaşlar, online marketlerin çalışma saatlerini merak ediyorlar. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Hepsiburada, Trendyol market, İstegelsin, Banabi ile Getir gibi online marketlerin çalışma saatleri de belli oldu.

Online marketler hangi saatlerde çalışıyor?

Ülkemizde 29 Nisan akşamında başlayan tam kapanma uygulamasında, hızlı teslimat servislerinin çalışma saatleri de değişti. Getir, İstegelsin, Banabi gibi online marketler de 17 Mayısıs’a kadar devam edecek kısıtlama kararından etkileniyor.

Bu doğrultuda, online marketler 10.00 ile 17:00 saatleri aralığında hizmet verecekler. Yani, ilk siparişler saat 10:00’da, son siparişler de 17:00’de alınacak.




Son Güncelleme: 01.05.2021 17:39
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