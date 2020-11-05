Hepsiburada efsane 5 kasım İndirimleri ile 70 indirim yapılacak?

Türkiye’nin en bilinen online alışveriş sitesi Hepsiburada her yıl yaptığı indirimli satışlara bu yılda devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamada 5 Kasım tarihinde %70 varan indirimlerin yapılacağı açıklandı. Alışveriş tutkunları indirimlerden nasıl faydalanacaklarını araştırmaya başladı.

Hepsiburada efsane Kasım indirimleri

Hepsiburada Efsane Kasım indirimleri 5 Kasım’da saat kaçta başlıyor?

Hepsiburada’nın Efsane Kasım adıyla düzenlediği indirimler arasında teknolojik aletler, mutfak ürünleri, giyim, gıda, telefon, televizyon, bilgisayar, kozmetik, kitap, oyuncak, kırtasiye gibi birçok alan yer alıyor.

Hepsiburada sitesinden 5 Kasım’a özel yapılacak Efsane indirimler saat 21:00’de başlayacak. Üyelerin ürünlerin tükenme ihtimaline karşı hazır beklemesi söyleniyor. Şirket indirimli ürün satışlarının sınırlı sayıda yapılacağını da duyurmuştu.

Efsane Kasım indirimlerinde hangi ürünler indirime girecek?

Hepsiburada’nın Efsane Kasım günleri kapsamında satışa sunacağı ürünlerde %70’e varan indirimler yapılacak. Öte yandan alışveriş tutkunları alacakları ürünleri şimdiden listelerine ekledi. İndirime girecek ürünler arasından özellikle elektronik eşyalardan bilgisayar, telefon ve oyun konsolları yer alıyor.