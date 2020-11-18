İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kabine toplantısında yüz yüze eğitim kararı çıktı! Uzaktan eğitim hangi tarihe kadar devam edecek ?
Kabine toplantısında yüz yüze eğitim...
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı! İşte yeni yasaklar
Son Dakika
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı!...
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü paniği yaşanıyor!
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü...
Hafta sonları sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında olacak? Okullarda yüz yüze eğitim bitti!
Son Dakika
Hafta sonları sokağa çıkma yasağı...

Hepsiburada dev kampanyası! Efsane Cuma (Black Cuma) İndirimi başlıyor! Hepsiburada alışveriş festivali kampanyası

Hepsiburada Efsane Cuma (Black Cuma) dev kampanya indirimi başlıyor! Hepsiburada alışveriş festivali kampanyası içerisinde bulunan ürünler ve indirim fırsatlarını kaçırmayın.

18 Kasım 2020 Çarşamba 02:15
Hepsiburada dev kampanyası! Efsane Cuma (Black Cuma) İndirimi başlıyor! Hepsiburada alışveriş festivali kampanyası
Takip Et:

Hepsiburada Efsane Cuma indirimleri için 21 Kasım saat 21.00’i işaret etmişi. Türkiye’nin en fazla kullanılan online alışveriş sitelerinden birisi olan Hepsiburada, milyonları aşkın kişinin yakından takip ettiği Black Cuma indirimlerini başlattı. Onlarca marka, yüzlerce çeşit indirimle alışverişlerde adeta patlama yaratmayı hedefliyor.

Hepsiburada Efsane Cuma indirimleri başlıyor


Hepsiburada, Efsane Cuma indiriminden yararlanmak isteyen bireyler intenet mağazasından üyelik açmalıdır. Burada kendilerine ait ad, soyad, telefon ve adres bilgilerini sisteme yükleyerek alışverişe başlayabilirler. İndirimlerde; elektronik eşyalar, moda, kırtasiye ve ofis eşyaları, yapı, market, spor, kozmetik, kitap ve hobi anlamında binlerce ürün yer alacak. İndirim oranlarıysa yüzde 90’a kadar ulaşacak.

Black Cuma nedir ve ne zaman başlayacak?

Black Cuma, ABD’de Şükran Günü sonrasında gelen ilk Cuma günüdür. 1932’den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Mağazalar erken saatlerde açılı ve geç kapanırlar.



Son Güncelleme: 18.11.2020 02:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokağa çıkma yasağı saatleri ve yeni koronavirüs yasakları
Sokağa çıkma yasağı saatleri ve yeni koronavirüs yasakları
Meteoroloji açıkladı! Kar geliyor!
Meteoroloji açıkladı! Kar geliyor!
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde uygulanacak?
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde uygulanacak?
Siz güzel kadınlar için 20 yaş gençleştiren birbirinden farklı 20 saç modelleri!
Siz güzel kadınlar için 20 yaş gençleştiren birbirinden farklı 20 saç modelleri!
Manisa'da korkunç olay! Kocasına kurşun yağdırıp intihar ett
Manisa'da korkunç olay! Kocasına kurşun yağdırıp intihar ett
Beyoğlu'nda bekçi bıçaklı saldırganı ayağından vurdu
Beyoğlu'nda bekçi bıçaklı saldırganı ayağından vurdu

Popüler Haberler

Hepsiburada dev kampanyası! Efsane Cuma (Black Cuma) İndirimi başlıyor! Hepsiburada alışveriş festivali kampanyası
Hepsiburada Black friday indirimleri olacak mı? Hepsiburada kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
Amazon Black friday indirimleri olacak mı? Amazon kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
e-Rapor uygulamasına hangi bilgiler girilmelidir? Rapor parası hangi tarihlerde yatar?
Black Cuma ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? 2019 Black Cuma tarihleri
Beymen Black friday indirimleri olacak mı? Beymen kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
Penti Black friday indirimleri olacak mı? Penti kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
Zehirli Çiçekler oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Watsons Black friday indirimleri olacak mı? Watsons kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
Mango Black friday indirimleri olacak mı? Mango kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
Çağla ile Yeni Bir Gün neden yayınlanmadı?
İLKSAN'dan Öğretmenlere düşük faizli kredi
Evde güneş enerjisi ile elektrik üretmenin maliyet nedir? Bu üretim yasal mıdır?
Gel Dese Aşk Bahar kimdir? Gerçek adı nedir? İlayda Çevik rol aldığı diziler
Aile hekiminden kaç gün rapor alınabilir?
DeFacto Black friday indirimleri olacak mı? DeFacto kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
Faizsiz kredi sunan bankalar ve şartları 18 Kasım 2020 Çarşamba
Kenya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
Alevlerin Ardından Çiçek karakterini kim canlandırıyor? Hazar Ergüçlü biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
n11 Black friday indirimleri olacak mı? n11 kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
Emekli 2021 Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı! En düşük emekli aylığı 1900 TL olacak

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.