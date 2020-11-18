Hepsiburada dev kampanyası! Efsane Cuma (Black Cuma) İndirimi başlıyor! Hepsiburada alışveriş festivali kampanyası

Hepsiburada Efsane Cuma indirimleri için 21 Kasım saat 21.00’i işaret etmişi. Türkiye’nin en fazla kullanılan online alışveriş sitelerinden birisi olan Hepsiburada, milyonları aşkın kişinin yakından takip ettiği Black Cuma indirimlerini başlattı. Onlarca marka, yüzlerce çeşit indirimle alışverişlerde adeta patlama yaratmayı hedefliyor.

Hepsiburada Efsane Cuma indirimleri başlıyor

Black Cuma nedir ve ne zaman başlayacak?

Hepsiburada, Efsane Cuma indiriminden yararlanmak isteyen bireyler intenet mağazasından üyelik açmalıdır. Burada kendilerine ait ad, soyad, telefon ve adres bilgilerini sisteme yükleyerek alışverişe başlayabilirler. İndirimlerde; elektronik eşyalar, moda, kırtasiye ve ofis eşyaları, yapı, market, spor, kozmetik, kitap ve hobi anlamında binlerce ürün yer alacak. İndirim oranlarıysa yüzde 90’a kadar ulaşacak.

Black Cuma, ABD’de Şükran Günü sonrasında gelen ilk Cuma günüdür. 1932’den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Mağazalar erken saatlerde açılı ve geç kapanırlar.