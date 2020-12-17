Hemşirelere 'ben salağım' yazdırdığı iddia edilen başhekime soruşturma

Antalya’nın Kumluca Devlet Hastanesi’nde gerçekleşen olayda, Başhekim Alkan’ın, iki hemşireye 500 kez, ‘Ben salağım, servisimden başka servise gittim.’ yazdırdığı iddia edildi. İki hemşirenin yerinde olmamasından dolayı bu tepkiyi gösterdiği iddia edilen Başhekim Alkan, bu iddiaların doğru olmadığını söyledi. Tepkisini sözlü ve meslek etiği içerisinde ifade ettiğini söyleyen başhekim, hiçbir şekilde hakaret içeren bir kelime kullanmadığını söyledi. Konuyla ilgili, hem Sağlık Bakanlığı hem de İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Olaya maruz kalan iki hemşirenin şikayeti üzerine, başhekime 2 tane soruşturma açıldı. Mobbinge uğradıklarını belirten hemşireler, başhekimden şikayetçi oldular. Olayla ilgili konuşan Başhekim Alkan, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını ve hakarette bulunmadığını söyledi. Tepkisini sözlü ve hakaret içermeden ilettiğini söyleyen Başhekim Alkan, iki hemşirenin yerinde olmamasının hata olduğunu söyledi.