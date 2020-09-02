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Hemşire olmak için ne yapılması gerekir? Hemşire çalışma şartları nasıldır?

Hemşire olabilmek için yapılması gerekenler ve hemşire çalışma şartları hakkında merak edilenler içeriğimizde yer almaktadır. İşte hemşirelik şartları hakkında bilmeniz gerekenler.

02 Eylül 2020 Çarşamba 17:52
Hemşire olmak için ne yapılması gerekir? Hemşire çalışma şartları nasıldır?
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Hemşirelik mesleği dünya genelindeki en eski meslekler arasında bulunmaktadır. Sağlık sektöründe son derece önemli meslek, binlerce kişinin hayalleri içerisindedir. Hemşireler, sağlık sektöründeki önde gelen isimler arasında yer almaktadır. Doktorların sağ kolu olan hemşireler özverili görevini büyük bir hassasiyetle yerine getirmektedir.

Hemşire nedir?

Hemşireler, sağlık sektöründe çalışmakta olan ve doktorlarla köprü görevi gören personeldir. Devlet ve özel sektörde çalışabilen hemşireler, doktorların vermiş olduğu yazılı tedavi görevlerini yerine getirip reçeteyi uygulamaktadır.

Hasta bakımlarına yakından ilgilenmekte olan hemşireler, sağlıkla ilgili bütün alanlarda karşımıza çıkabilmektedir. Hemşire çalışma alanları geniştir ve hemşire devlet hastanesinde özel hastane, klinik, okul veya firmalarda görülebilmektedir.

Hemşire görevleri nelerdir?

Sağlık sektöründe faaliyet göstermekte olan hemşireler pek çok önemli göreve sahiptir. Doktor ve hastalarla doğrudan iletişim kuran hemşireler iki taraf içerisinde köprü olarak da hizmet veriyor.

Hasta tedavi ve bakımlarına dair gerekli işlemler yapılır,

Hasta tedavi süreci planlanmakta ve değerlendirmeler yapılır,

Hasta incelenmesi, kontrol ve hazırlanması üstlenir,


Ameliyattan önce hasta yapılacak işleme göre hazırlar,

Ameliyattan sonra hasta ilacı, serumu ve fizyoterapist bakımları uygulanır,

Hastaya aşı yapar,

Hasta kanını alır,

Hasta tansiyon, şeker, basınç, ateş ve ağrı ölçümleri yapılır,

Çalışılan hastane biriminde temizlik ve düzen sağlanır.

Hemşire olmak için ne yapılmalıdır?

Meslek hayali kuran vatandaşlar hemşire olmak için ilk olarak eğitim almalıdır. Hemşire olacak kişi sağlık meslek lisesi ve hemşirelik yüksekokullarıyla hemşirelik bölümlerinde eğitim almış olmalıdır. Lisans eğitimlerini tamamlamış olan hemşire adayları kısa süre içerisinde özel sektörde sınavsız olarak iş bulup çalışma şansına sahip olabilecektir.

Hemşire şartları ve çalışma saatleri nasıldır?

Hemşireler özel ya da devlet hastanelerinde özel klinik ve muayenelerde, aile hekimlerinde çalışabilmektedir. Hemşirelerin çalışma ortamları sessiz ve düzenli olmalıdır. Kendilerine ait alanları olmasına rağmen hastane birimleri içerisinde dolaşan hemşireler zorlayıcı olabiliyor.



Son Güncelleme: 02.09.2020 17:52
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