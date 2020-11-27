Hemşire anneye Kovid-19 velayeti şoku

Ordu’da yaşamakta olan Cemile Deniz ve M.A.D. çifti boşanmaya karar vererek karşılıklı dava açtılar. Boşanma davası sürecinde mahkeme geçici olarak çocuğun velayetinin anne Cemile Deniz’e verilmesine karar verdi. Ancak verilen karara itiraz eden baba M.A.D, eşinin ambulans hemşiresi olduğunu, evde sağlık hizmetlerinde çalıştığını bu durum nedeniyle çocuğunun korona-virüse karşı ağır risk altında olduğunu ifade ederek çocuğunun velayetin kendine verilmesi talep etti. Baba M.A.D., velayet için verdiği dilekçesinde çocuğumun kronik bir rahatsızlığı olduğunu ve her iki kulağında da tüp olduğu için bağışıklık sisteminin düşük ve alerjik yapıda olduğu için velayetin kendisine verilmesinin gerektiğini belirtti.

Dilekçe üzerine mahkeme, çocuğun velayetinin babasına verilmesine karar verdi. Mahkemenin verdiği kararda gerekçe korona-virüs olarak gösterildi.

"KOVİD-19 BENİM SUÇUM DEĞİL"

Anne Cemile Deniz, verilen karardan dolayı oldukça üzülerek çocuğunu bir anne olarak hem maddi hem manevi hem de şefkatli büyütme sorumluluğu olarak kendini çok yeterli bulduğunu verilen bu karar sonucunda oldukça üzgün olduğunu bir annenin, bir kadının, meslekle ve annelik bağlarıyla ve çocuğuyla bir tercih arasında bırakılması kadar kötü bir nokta olmadığını belirterek duygularını ifade etti.

Çalışmak zorunda olduğunu anlatan Cemile Deniz, geçimini sağlamak zorunda olduğu için çalışması gerektiğini yaşanan pandeminin kendi suçu olmadığı ve bu tarz bir kararla karşı karşıya kaldığı için oldukça üzgün olduğunu belirtti.

Çocuğunun velayetini tekrar isteyen anne çocuğumun psikolojisini ve yaşam tarzının bozulmamasını istediğini babası ile bağlarını koparma gibi bir durum olmadığını belirterek yanlış bulduğu bu karardan vazgeçilmesini istedi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Cemile Deniz’in avukatı İrfan Demir de karara itiraz ettiklerini kaydederek karar için iptal davası açıldığını ekledi.

