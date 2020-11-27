Hemşire anneye Kovid-19 velayeti şoku

Ordu’da yaşamakta olan Cemile Deniz ve M.A.D. çifti boşanmaya karar vererek karşılıklı dava açtılar. Boşanma davası sürecinde mahkeme geçici olarak çocuğun velayetinin anne Cemile Deniz’e verilmesine karar verdi. Ancak verilen karara itiraz eden baba M.A.D, eşinin ambulans hemşiresi olduğunu, evde sağlık hizmetlerinde çalıştığını bu durum nedeniyle çocuğunun korona-virüse karşı ağır risk altında olduğunu ifade ederek çocuğunun velayetin kendine verilmesi talep etti. Baba M.A.D., velayet için verdiği dilekçesinde çocuğumun kronik bir rahatsızlığı olduğunu ve her iki kulağında da tüp olduğu için bağışıklık sisteminin düşük ve alerjik yapıda olduğu için velayetin kendisine verilmesinin gerektiğini belirtti.
Dilekçe üzerine mahkeme, çocuğun velayetinin babasına verilmesine karar verdi. Mahkemenin verdiği kararda gerekçe korona-virüs olarak gösterildi.
"KOVİD-19 BENİM SUÇUM DEĞİL"
Çalışmak zorunda olduğunu anlatan Cemile Deniz, geçimini sağlamak zorunda olduğu için çalışması gerektiğini yaşanan pandeminin kendi suçu olmadığı ve bu tarz bir kararla karşı karşıya kaldığı için oldukça üzgün olduğunu belirtti.
Çocuğunun velayetini tekrar isteyen anne çocuğumun psikolojisini ve yaşam tarzının bozulmamasını istediğini babası ile bağlarını koparma gibi bir durum olmadığını belirterek yanlış bulduğu bu karardan vazgeçilmesini istedi.
KARARA İTİRAZ EDİLDİ
Cemile Deniz’in avukatı İrfan Demir de karara itiraz ettiklerini kaydederek karar için iptal davası açıldığını ekledi.