İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

Hellim peyniri nasıl kızartılır? Hellim kızartmanın püf noktaları

Son zamanlarda en çok merak edilen tariflerin başında Hellim peyniri gelmektedir. Özellikle evde yemek yapan kadınlar hellim peynirinin nasıl kızartılacağını merak ediyor. Hellim peyniri kızartma tarifi belli oldu.

22 Mart 2021 Pazartesi 08:13
Hellim peyniri nasıl kızartılır? Hellim kızartmanın püf noktaları
Takip Et:

İnek, keçi ve koyun sütünden yapılan hellim peyniri, son dönemlerde sık sık gündeme gelmeye başladı. Son zamanlarda en çok merak edilen tariflerin başında Hellim peyniri gelmektedir. Özellikle evde yemek yapan kadınlar hellim peynirinin nasıl kızartılacağını merak ediyor. Hellim peyniri kızartma tarifi belli oldu.

Genellikle Kıbrıs’ta tüketilen bir peynir çeşidi olan hellim peyniri, son dönemlerde dikkat çekmeye başladı.  Orta sertliğe sahiptir. Hafif bir şekilde uzamaktadır. Tuzlu bir peynir türüdür. Kahvaltılarda tüketilmektedir. Ayrıca salatalarda ve makanalarda tatlandırıcı olarak da kullanılır

Hellim Peyniri Nasıl Kızartılır?

Tuzlu bir peynir olduğu için bir süre boyunca suda bekletmeniz gerekiyor. Sonrasında orta kalınlıkta şerit şeklinde kesiniz. Yağsız bir tavada önünü ve arkasını kızartınız. Sıcak bir şekilde servis ediniz.

Zahterli Hellim Peyniri Kızartması Malzemeleri

  • 170 gram yoğurt
  • 1 kalın dilimlenmiş limon
  • 1 çorba kaşığı biber salçası
  • 3 yemek kaşığı zahter
  • 75 gram un
  • 500 gram hellim
  • Kızartmak için sıvı yağ
  • Nane

Zahterli Hellim Peyniri Kızartması Hazırlanışı

Birazcık baharat ile limon kabuğu alarak karıştırınız. Sonrasında biber salçasını karıştırarak sos hazırlayınız. Un ve zahteri karıştırın. Ardından hellim peynirini yuvarlayarak karışımın içine koyarak yuvarlayın. Bu top şeklindeki peynirleri kızgın yağda 2 dakika kadar kızartın. Altın rengini alana kadar bekleyin. Peçete koyduğunuz tabağa bunları koyunuz. Üzerine sos katarak afiyetle yiyin.



Son Güncelleme: 22.03.2021 08:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hellim PeyniriKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızılay Ramazan Destek paketi başvuru nasıl yapılır?, Kızılay Ramazan kolisi nasıl alınır, başvuru şartları neler?
Kızılay Ramazan Destek paketi başvuru nasıl yapılır?, Kızılay Ramazan kolisi nasıl alınır, başvuru şartları neler?
Resmi gazete 22 Mart 2021 Pazartesi kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
Resmi gazete 22 Mart 2021 Pazartesi kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
2021 Berat kandili hangi güne denk geliyor?
2021 Berat kandili hangi güne denk geliyor?
MİT personeli, ajanı nasıl olunur? MİT personel alım şartları nelerdir?
MİT personeli, ajanı nasıl olunur? MİT personel alım şartları nelerdir?
Pavyonlar açıldı mı, ne zaman açılacak?
Pavyonlar açıldı mı, ne zaman açılacak?
Ramazan 2021 ilk iftar, ilk teravih, ilk sahur hangi gün?
Ramazan 2021 ilk iftar, ilk teravih, ilk sahur hangi gün?

Popüler Haberler

Ptt kargo evrak kaç günde gider? 2021 Ptt kargo en fazla kaç günde gelir?
Cevizli baklava nasıl yapılıyor? 2021 Baklava tatlısı yapılışı ve Baklava için gerekli malzemeler
Kıdem tazminat fonu nedir? Kıdem tazminatı fonunda neler planlanmaktadır?
Çoçuk parası için ne zaman başvurulur? 2021 Çoçuk parası kaç yaşına kadar ödenir?
Kalıcı makyaj yaptırmak zararlı mı? 2021 Kalıcı makyaj hakkında bilmeniz gerekenler
Bisiklet kredisi veren bankalar ve şartları 2021
Bugün hangi maçlar var? 22 Mart 2021 Pazartesi Tv kanalları maç programı
Ayak bileği burkulması ağrısı nasıl geçer? Ayak bileği burkulması ağrısına neler iyi gelir?
İlk emekli aylığı ne kadar sürede bağlanır? İlk emekli maaşı ne zaman yatar?
Konut kredisi faiz oranları yükseldi mi? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 22 Mart 2021 Pazartesi
A101 market indirimli Piranha tablet nasıl, alınır mı?
Arıza dizisi Seda’yı kim canlandırıyor? Eda Dunisa Şölenci'nin biyografisi
Kefaret dizisi Meltem’i kim canlandırıyor? Özge Özacar'ın biyografisi
Mucize Doktor Ezo gidiyor mu, diziden ayrılacak mı? FOX Mucize Doktor Ezgi Asaroğlu diziden ayrılıyor!
Öğrencilere verilen devlet bursları ve başvuru şartları 2021
Özel Üniversite ve Vakıf Üniversitelerinin Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır? 2021 en ucuz vakıf üniversiteleri hangileridir?
Havuz ve denizden corona virüsü bulaşır mı? Uzmanlardan açıklamalar
Corona virüs cinsel yolla bulaşır mı? Washington Üniversitesi sağlık uzmanından açıklama
Asgari ücretli çalışanın net maaşı ne kadar oldu? 2021 yılı Sendikaların asgari ücret talepleri
22 Mart 2021 Pazartesi 4 Özel banka 15 Bin TL anında gelir belgesiz kredi kampanyası şartları ve faiz oranları
Edevletten tc kimlik ile ehliyet sorgulama nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.