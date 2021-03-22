Hellim peyniri nasıl kızartılır? Hellim kızartmanın püf noktaları

İnek, keçi ve koyun sütünden yapılan hellim peyniri, son dönemlerde sık sık gündeme gelmeye başladı. Son zamanlarda en çok merak edilen tariflerin başında Hellim peyniri gelmektedir. Özellikle evde yemek yapan kadınlar hellim peynirinin nasıl kızartılacağını merak ediyor. Hellim peyniri kızartma tarifi belli oldu.

Hellim Peyniri Nasıl Kızartılır?

Genellikle’ta tüketilen bir peynir çeşidi olan hellim peyniri, son dönemlerde dikkat çekmeye başladı. Orta sertliğe sahiptir. Hafif bir şekilde uzamaktadır. Tuzlu bir peynir türüdür. Kahvaltılarda tüketilmektedir. Ayrıca salatalarda ve makanalarda tatlandırıcı olarak da kullanılır

Tuzlu bir peynir olduğu için bir süre boyunca suda bekletmeniz gerekiyor. Sonrasında orta kalınlıkta şerit şeklinde kesiniz. Yağsız bir tavada önünü ve arkasını kızartınız. Sıcak bir şekilde servis ediniz.

Zahterli Hellim Peyniri Kızartması Malzemeleri

170 gram yoğurt

1 kalın dilimlenmiş limon

1 çorba kaşığı biber salçası

3 yemek kaşığı zahter

75 gram un

500 gram hellim

Kızartmak için sıvı yağ

Nane

Zahterli Hellim Peyniri Kızartması Hazırlanışı

Birazcık baharat ile limon kabuğu alarak karıştırınız. Sonrasında biber salçasını karıştırarak sos hazırlayınız. Un ve zahteri karıştırın. Ardından hellim peynirini yuvarlayarak karışımın içine koyarak yuvarlayın. Bu top şeklindeki peynirleri kızgın yağda 2 dakika kadar kızartın. Altın rengini alana kadar bekleyin. Peçete koyduğunuz tabağa bunları koyunuz. Üzerine sos katarak afiyetle yiyin.