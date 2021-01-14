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Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcıları 2021 yılında ne kadar maaş alıyor? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri nelerdir?

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcıları yılında ne kadar maaş alıyor? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri nelerdir? haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 14.01.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:41
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcıları 2021 yılında ne kadar maaş alıyor? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri nelerdir?
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Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde müfettiş yardımcısı olabilmek için yapılması gerekenler merak edilmeye başlandı. Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda görev yapmakta olan meslek gruplarından olan müfettiş yardımcılığı, Bakan adına Bakanlık teşkilatında denetim ve incelemeler yapmakla görevlidir.

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı olma şartları nelerdir?

Müsteşar yardımcısı olarak istihdam edilebilmek için başvuru sahibinin genel memurluk şartlarını taşıması gerekir. Hukuk Fakültesi veya İİBF ile dengi fakültelerden mezun olan adaylar Müfettiş Yardımcılığı sınavının yapılacağı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmalıdır.

Adaylardan Bakanlığın belirleyeceği sayı içerisinde bulunan vatandaşlar Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenecek yazılı sınava girecekler. Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı sınavında başarılı olabilmek için adayların bütün derslerden en az 50 puan alması ve aldıkları puanların aritmetik ortalamasının 70 olması gerekmektedir.

Alımlarda ikinci aşama sözlü mülakatlar olmaktadır. Sözlü mülakatlarda başarılı olan adaylar içerisinden belirlenecek sayı içerisinde bulunanlar mesleğe adım atabilme şansına sahip olabilecekler.

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı mesleğine giriş yapmaya hak kazanan adaylar Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde görev yapacak. Kurumda idari teftiş ve denetim yapacak meslek gruplarının asli görev yerleri ise Bakanlık merkez teşkilatının yer aldığı Ankara olacak.

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettiş yardımcıları maaşları 6550 TL’dir. Yeterlilik süreci tamamlanıp atanmaya hak kazanan Bakanlık müfettiş yardımcıları 2020 Temmuz ayı itibariyle 7200 TL maaş almaktadır.



Son Güncelleme: 14.01.2021 00:41
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