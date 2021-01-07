İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Son Dakika
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Hazine ve Maliye Müfettiş yardımcı maaşları 2021 yılında kaç TL oldu? Hazine ve Maliye Müfettişi nasıl olunur, ne iş yapar?

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen Hazine ve Maliye Müfettiş yardımcı maaşları yılında kaç TL oldu? Hazine ve Maliye Müfettişi nasıl olunur, ne iş yapar? haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Ocak 7 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

07 Ocak 2021 Perşembe 22:00
Hazine ve Maliye Müfettiş yardımcı maaşları 2021 yılında kaç TL oldu? Hazine ve Maliye Müfettişi nasıl olunur, ne iş yapar?
Takip Et:

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde müfettiş yardımcısı olabilmek için yapılması gerekenler merak edilmeye başlandı. Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda görev yapmakta olan meslek gruplarından olan müfettiş yardımcılığı, Bakan adına Bakanlık teşkilatında denetim ve incelemeler yapmakla görevlidir.

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı olma şartları nelerdir?

Müsteşar yardımcısı olarak istihdam edilebilmek için başvuru sahibinin genel memurluk şartlarını taşıması gerekir. Hukuk Fakültesi veya İİBF ile dengi fakültelerden mezun olan adaylar Müfettiş Yardımcılığı sınavının yapılacağı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmalıdır.

Adaylardan Bakanlığın belirleyeceği sayı içerisinde bulunan vatandaşlar Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenecek yazılı sınava girecekler. Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı sınavında başarılı olabilmek için adayların bütün derslerden en az 50 puan alması ve aldıkları puanların aritmetik ortalamasının 70 olması gerekmektedir.

Alımlarda ikinci aşama sözlü mülakatlar olmaktadır. Sözlü mülakatlarda başarılı olan adaylar içerisinden belirlenecek sayı içerisinde bulunanlar mesleğe adım atabilme şansına sahip olabilecekler.

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı mesleğine giriş yapmaya hak kazanan adaylar Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde görev yapacak. Kurumda idari teftiş ve denetim yapacak meslek gruplarının asli görev yerleri ise Bakanlık merkez teşkilatının yer aldığı Ankara olacak.

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettiş yardımcıları maaşları 6550 TL’dir. Yeterlilik süreci tamamlanıp atanmaya hak kazanan Bakanlık müfettiş yardımcıları 2020 Temmuz ayı itibariyle 7200 TL maaş almaktadır.



Son Güncelleme: 07.01.2021 22:00
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öz kızına tecavüz eden sapkın babanın suçu DNA testi ile doğrulandı!
Öz kızına tecavüz eden sapkın babanın suçu DNA testi ile doğrulandı!
Sakarya'da pompalıyla dehşet saçan şahıs taksi şoförünü yaraladı
Sakarya'da pompalıyla dehşet saçan şahıs taksi şoförünü yaraladı
Ticari amaçlı hamsi avı 10 gün süreyle yasaklandı
Ticari amaçlı hamsi avı 10 gün süreyle yasaklandı
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Genç muhasebeci odasında kendisini asarak intihar etti!
Genç muhasebeci odasında kendisini asarak intihar etti!
24 yaşındaki genç, odasında kendini asarak intihar etti
24 yaşındaki genç, odasında kendini asarak intihar etti

Popüler Haberler

Çalışmayana devletten karşılıksız 1300 TL destek ödemesi! Başvuran herkes faydalanabiliyor!
Akbank 10 Bin TL anında onaylı kredi ödeme tablosu ve faiz oranları
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Kazara Aşk dizi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredi kampanyası ile borçlarınızı yapılandırın
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur, emekli İkramiyesi 1.500 TL olacak mı? Ocak 7 Perşembe
Havuz ve denizden corona virüsü bulaşır mı? Uzmanlardan açıklamalar
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödünç para kampanyası nedir, başvuru nasıl yapılır? 2.000 TL ödünç para nasıl alınır?
Emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? Emekli maaşım ne kadar oldu? Emekli maaşımı nasıl öğrenebilirim?
Hazine ve Maliye Müfettiş yardımcı maaşları 2021 yılında kaç TL oldu? Hazine ve Maliye Müfettişi nasıl olunur, ne iş yapar?
Bankaların altın hesabı açma şartları nelerdir? Ocak 2021 Altın hesabı kar getirir mi?
Yerli Malı Haftası ne zaman kutlanacak? 2020 Yerli Malı Haftası tarihi
Eltilerin Savaşı ve Bayi Toplantısı filmleri ne kadar izlendi, ne kadar hasılat yaptılar?
Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Ne kadar emekli maaşı alırım? hesaplama detayları
Sol Yanım dizisi Zeynep karakteri kimdir? Tuğçe Açıkgöz kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sevdim Seni Bir Kere Leyla kimdir? Gerçek adı nedir? Yağmur Öztürk hakkında bilgiler
Emekli intibak zammı 2020 ne zaman verilecek? İntibak yasası son durum nedir, tarih belli oldu mu?
Halkbank’tan 3 farklı faizsiz esnaf ve girişimci kredileri 2021 başvuru şartları
QNB Finansbank ve Garanti BBVA'dan anında 45.000 TL borç kapatma ve transfer kredisi
1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar için emeklilik avantajları
Gelir belgesi istemeyen acil kredi veren bankalar ve şartları
Sıcaklara en iyi vantilatör modelleri 2021 hangileridir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.