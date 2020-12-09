Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımı gerçekleştirecek! 7 Aralık Pazartesi günü başvurular başlıyor! Başvuru şartları

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev yapmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren işler yayınlanmaya devam ediyor. Son olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığına memur alımı yapılacağı açıklandı. Bu duyuruya başvurmak isteyen vatandaşlar için son başvuru tarihi 7 Aralık Pazartesi'dir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kamuya açık ilan sayfasında Maliye Bakanlığında memur olmak istediğine ilişkin başvuru koşullarını ve ilan detaylarını vatandaşın bilgisine sundu.

Maliye Bakanlığı ve Özelleştirme İdaresi Maliye Bakanlığı'nın işe alım duyuruları kamuoyunda merak uyandırdı. Bu duyuruyu 7 Aralık Pazartesi günü başvuruda bulunacak adaylar için başlayacağı açıklandı. Bu durum, devlet dairelerinde memur olarak çalışmak isteyenleri yakından ilgilendirmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi intenet sitesinin duyuru sayfasında açıklanan duyuruda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı uzman yardımcı kadrosuna memur alımı olacağı duyuruldu.

Uzman Yardımcısı Memur Alımı Başvuru Şartları Açıklandı

Memur alımı başvuru şartları şu şekilde belirlendi:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2020 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (Buna göre 01.01.1985 tarihi ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

Üniversitelerin ilanda belirtilen en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinden/bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olmak ve sınavda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puana sahip olmak

Başvuruyu süresi içinde yapmış olmak

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerindeki programlar ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Şehir ve Bölge Planlama programları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Uzman Yardımcısı Memur Alımı Başvuru Şekli ve Tarihi

Kamu kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren duyuruda, işe alım ilanı için başvuracak adaylar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman yardımcılığı kadrosuna sunulacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığında uzman yardımcılığı olarak görev yapmak istediklerini açıklayan vatandaşların memur istihdamı için yukarıda belirtilen başvuru şartlarını sağlaması gerekmektedir. Bu başvuru koşullarını karşılayan adayların Özelleştirme İdaresi web sitesi (www.oib.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda başvuru sürecinden geçeceği belirtildi. Ayrıca Özelleştirme İdaresi Başkanlığı uzman yardımcılığı başvurusunun 7 Aralık 2020'de başlayıp 18 Aralık 2020'de sona ereceğine dikkat çekildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi intenet sitesinde yer alan ilan sayfası üzerinden duyurulan ilana yarın başlanacağı ve online intenet üzerinden gerçekleştirileceği belirtildi.

KPSS puan zorunluluğu gerektiren başvurularda adayların sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları tavsiye edilir, çünkü belirlenen puanlardan sadece birine başvurabilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev yapmak isteyen 35 yaş altı vatandaşların yer aldığı duyuru büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi intenet sitesinde yer alan duyurunun detaylı içeriğini takip ederek şartların kendileri için uygun olup olmadığını araştırmaya devam ediyor. Başvurular 7 Aralık Pazartesi günü başlayacak.

İlana Başvurmak İçin TIKLAYINIZ (oib.gov.tr)