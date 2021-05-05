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Hayvanlara işkence anları kameralarla deşifre edildi

Fransa'da L214 isimli hayvan hakları koruma derneği, mezbahaya yerleştirdikleri gizli kameralar sayesinde hayvanlara uygulanan işkenceleri ifşa etti.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:42
Hayvanlara işkence anları kameralarla deşifre edildi
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Fransa, Finistere kentinde L214 isimli hayvan hakları koruma deneğinin mezbaya yerleştirdiği gizli kameralar sayesinde hayvanlara yapılan işkencenin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler hayvanseverlerin büyük tepkisine sebebp oldu.

Briec ilçesinde yer alan bir domuz mezbahasında kaydedilen görüntüler, hayvanların tek ayaklarından asıkdıkları, elektroşok ile işkence ve diğer hayvanların önünde kesildikleri görüntüler yer alıyor.

Hayvan hakları deneği L214 içler acısı durumla ilgili "Kan donduran görüntüleri görmeye devam ediyoruz. Hayvanlara işkencede birinci sıradayız. Mezbahaların acilen denetimden geçmesini talep ediyoruz” dedi.

22 kişinin çalıştığı mezbahada korona virüs salgını sebebiyle ayda 5 binin altında hayvan kesildiği öğrenildi. Diğer yandan, 2018 senesinde başkent Paris'in Lacs şehrinde yer alan mezbahada çekilen görüntülerin ardından organik hayvancılık sertifikasına da sahip olan Boischaut Mezbahasının çalışma iznine son verilmişti.




Son Güncelleme: 05.05.2021 18:42
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Anahtar Kelimeler:
HayvanIşkenceKamera
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