Son günlerde sosyal mecralarda viral olan hayvanların üzerinde yapılan deneylerle ilgili herkesin tepkilerinin oluşmasından dolayı herkes hayvanlar üzerinde deney yapan markaların nasıl anlaşılacağını ve bununla beraber hayvanlar üzerinde deney yapmayan markalarında nasıl anlaşılacağını merakla araştırıyorlar.

Hayvanlar üzerinde deney yapan ve yapmayan markalar nasıl anlaşılır?

Save Ralph filmiyle hayvan deneyi yapmayan markalar yeniden gündeme geldi. Bilindiği gibi birçok kozmetik marka hayvanlar üzerinde deney yapıyor. Kozmetik sektörü için kullanılan bir tavşanın başına gelenleri gözler önüne seren Save Ralph kısa filmi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çarpıcı bir etki bıraktı. Bundan dolayı herkes deney yapan ve yapmayan markaların nasıl anlaşılacağını merakla araştırıyorlar.

Hayvanlar üzerinde deney yapmayan markalar nasıl anlaşılır?

Bir markanın hayvanları denek olarak veya test amaçlı kullanılıp kullanılmadığını anlamak için bazı noktalar vardır. Deneysiz sertifikasına sahip olan markaları bulabilmek için en basit yöntemlerden biriside ürünlerin ambalajlarını kontrol etmektir. Eğer ürünün ambalajının üzerinde “Not Tested On Animals” şeklinde bir yazı ve tavşan şeklinde bir logo yer alıyorsa hayvanlar üzerinde denenmediğinden emin olabilirsiniz. Hangi markaların deneysiz olduğunu öğrenebilmek için de ürünün “cruelty free” sertifikasına sahip olup olmadığına bakabilirsiniz. Bunların yanı sıra hayvanları denek olarak kullanmayı tercih etmeyen markalar da bulunmakta. Bu şekilde hayvanları denek olarak kullanmayan markalara vegan veya vejeteryan sertifikaları verilmekte. Hayvan deneysiz ve vegan sertifikası almış markalar, hiçbir şekilde hayvanlar üzerinde deney yapmıyor, tedarikçilerinin de bu yöntemi kullanmasına izin vermiyor. Vejetaryen markalar ise tüm bunlara ek olarak hayvansal gıda içeren ürünleri kullanmıyor.