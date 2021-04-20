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Hayvanlar üzerinde deney yapan ve yapmayan markalar nasıl anlaşılır?

Hayvanlar üzerinde deney yapan markalar nasıl anlaşılır? Hayvanlar üzerinde deney yapmayan markalar nasıl anlaşılır? Kozmetik firmaları neden hayvanları denek olarak kullanır? Hayvanları denek olarak kullanmak yasal mıdır? Herkes tarafından merakla hayvanları denek olarak kullanan ve kullanmayan markaların nasıl anlaşılacağı araştırılıyor.

20 Nisan 2021 Salı 22:41
Hayvanlar üzerinde deney yapan ve yapmayan markalar nasıl anlaşılır?
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Son günlerde sosyal mecralarda viral olan hayvanların üzerinde yapılan deneylerle ilgili herkesin tepkilerinin oluşmasından dolayı herkes hayvanlar üzerinde deney yapan markaların nasıl anlaşılacağını ve bununla beraber hayvanlar üzerinde deney yapmayan markalarında nasıl anlaşılacağını merakla araştırıyorlar.

Hayvanlar üzerinde deney yapan ve yapmayan markalar nasıl anlaşılır?

Save Ralph filmiyle hayvan deneyi yapmayan markalar yeniden gündeme geldi. Bilindiği gibi birçok kozmetik marka hayvanlar üzerinde deney yapıyor. Kozmetik sektörü için kullanılan bir tavşanın başına gelenleri gözler önüne seren Save Ralph kısa filmi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çarpıcı bir etki bıraktı.  Bundan dolayı herkes deney yapan ve yapmayan markaların nasıl anlaşılacağını merakla araştırıyorlar.

Hayvanlar üzerinde deney yapmayan markalar nasıl anlaşılır?

Bir markanın hayvanları denek olarak veya test amaçlı kullanılıp kullanılmadığını anlamak için bazı noktalar vardır. Deneysiz sertifikasına sahip olan markaları bulabilmek için en basit yöntemlerden biriside ürünlerin ambalajlarını kontrol etmektir. Eğer ürünün ambalajının üzerinde “Not Tested On Animals” şeklinde bir yazı ve tavşan şeklinde bir logo yer alıyorsa hayvanlar üzerinde denenmediğinden emin olabilirsiniz. Hangi markaların deneysiz olduğunu öğrenebilmek için de ürünün “cruelty free” sertifikasına sahip olup olmadığına bakabilirsiniz. Bunların yanı sıra hayvanları denek olarak kullanmayı tercih etmeyen markalar da bulunmakta. Bu şekilde hayvanları denek olarak kullanmayan markalara vegan veya vejeteryan sertifikaları verilmekte. Hayvan deneysiz ve vegan sertifikası almış markalar, hiçbir şekilde hayvanlar üzerinde deney yapmıyor, tedarikçilerinin de bu yöntemi kullanmasına izin vermiyor. Vejetaryen markalar ise tüm bunlara ek olarak hayvansal gıda içeren ürünleri kullanmıyor.

  • Her sene yüzü aşkın kozmetik firması, ürünlerini milyonlarca hayvanı denek olarak kullanarak onların üzerinde dener. Bu deneyleri yapmak için gerekçeleri ise ürün içeriklerinin insanları için kullanıma uygunluğunun kontrolünü göstermektir. Ancak Çin ve Brezilya ülkeleri haricinde diğer ülkelerde kozmetik ürünlerin hayvanlarda test edilmesi hakkında kanunlar yoktur. Lush ve The Body Shop gibi güvenilir kozmetik firmaların hayvanlar üzerinde deney yapmayı uzun seneler önce bırakmışlardır.
  • Kozmetik sektöründeki hayvan testlerinin büyük bir çoğunluğu ürünün cildi ve göz dokusunu tahriş edip etmediğini anlamak için bu yolu izler. Bu testler sırasında uygulanan yöntemlerden biri de bilinci yerinde olan tavşanların gözüne kozmetik ürün damlatmaktır. Acı için çığlıklar atan bu tavşanların bir kısmı testten kaçmaya yol ararken boyun ve omurgalarını kırarak kendilerini öldürürler. Ölmeyen diğer deney tavşanlarına ise deney yapılmadan önce ya da sonra ağrı kesici verilmez.
  • Yaygın bir şekilde uygulanan bir diğer testte denek hayvanın belirli bir maddenin ne kadarına maruz kaldıktan sonra öldüğü ölçülmektedir. Bu test esnasında hayvan ölene kadar aynı madde defalarca tıraş edilmiş cildine uygulanmaktadır. Bu testin haftalarca devam ettiği vakalar bulunuyor.
  • Gerçekleştirilen hayvan testlerinin oldukça büyük bir kısmı cani olsa da kullanışsızdır. Bu testlerde belli bir maddenin toksisitesinin sadece o hayvan üzerindeki etkisi ölçülür ve elde edilen sonuçların çoğunluğu kullanılmayacak bilgilerden oluşur.
  • Kozmetik ürünlerin hamile kadın ve bebeklerde oluşturduğu etkiyi ölçebilmek için hamile tavşanlar özellikle öldürülür. Bu hayvanların karınlarında olan yavruları çıkartılarak ürünün insan fetüsüne yapacağı etkisi ölçülmektedir.
  • Kozmetik ürünlerin yutulduğu durumlarda insan sağlığına zararı olup olmadığının anlaşılması için deneylerde kullanılan hayvanlar zorla beslenerek üzerlerinde testler yapılmaktadır. Bu teste tabi tutulan hayvanlara aynı madde gün içerisinde tekrarlanarak zorla yedirilmektedir. Denek olarak kullanıla hayvanlara yutturulan madde kendi ağırlığının yarısına kadar arttırılır. Test süresi birkaç hafta ila birkaç ay arasında değişiklik göstermektedir. Bu yüzden bir hayvanın belirli bir maddeden ne kadar tüketirse o zaman öldüğü hesaplanmaktadır.
  • Her sene en az 115 milyonu aşkın hayvan, denek olarak kullanılmaktadır. Bu hayvanların bir kısmı testler sırasında hayatlarını kaybeder diğerleri acıçekerek laboratuvar kafeslerinde bir sonraki deneyi beklerler ve ağır psikolojik şartlar altında hayatta kalmaya çalışırlar. İstatistikler deneye maruz kalan hayvanların yarısının ortalama 2-3 hafta sonra öldüğünü göstermektedir.
  • Deneylere maruz kalan hayvanlar tüm yaşamlarını küçük, karanlık kafeslerde çoğunlukla aç bırakılarak geçirirler. Kafesten çıktıkları yegane zaman üzerlerinde deney uygulandığı süredir.
  • Hayvanlar üzerinde test yapmayan markaların ürünlerini kullanmak, bu ürünleri kullanan kişileri bilgi sahibi yaparak bu hayvan katlinin sonlanması yönünde katkı sağlayabilirsiniz. Günümüz teknolojisiyle bilgisayar sistemleri ve yapay hücre gibi pek çok yöntemle hayvan testleri tamamiyle ortadan kaldırılabilir. Kozmetik firmalarının hayvanları denek olarak kullanmaya devam etmelerinin tek sebebi maliyetin daha düşük olması veya canlarının böyle istemesidir.




Son Güncelleme: 20.04.2021 22:41
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Anahtar Kelimeler:
Save RalphHayvanKozmetik FirmalarıHayvan DeneyleriDenek Hayvanlar
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