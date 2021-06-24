Hayvanlar cennete gider mi? Hayvanlar için cennet ve cehennem var mı?

Son zamanlarda hayvan yasasının gündem de olması ile hayvan severler araştırmalara başladı. Geçtiğimiz aylarda konu haline gelen hayvanlar cennete gider mi? Sorusu tekrardan sorulmaya başladı. Hayvan severler ahirette de hayvanları ile birlikte olmak istiyor.
Bu konuşmalar üzerine İslam alimi İmam Gazali kendince bir açıklama yaparak sadece on hayvanın cennete gideceğini söyledi.
- İbrahim Aleyhisselamın buzağı
- Hz. İsmail yerine kesilen koç
- Hz. Salih’in mucizesi olan deve
- Hz. Yunus’u yutan balık
- Hz. Musa’nın ineği
- Hz. Uzeyir’in merkebi
- Hz. Süleyman’ın karıncası
- Belkıs’ın hüdhüd kuşu
- Ashab-ı Kehf’in Kıtmır isimli köpeği
- Hz. Muhammed’in Kasva isimli devesi
Cennete gidecek on hayvanın açıklanması üzerine diğer hayvanların ne olacağı merak edildi. Bu hayvanlar dışındakilerin ruhlarının baki kalacağını ve ara sıra cisimleşeceği söyleniyor.
Son Güncelleme: 24.06.2021 17:22