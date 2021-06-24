Hayvanlar cennete gider mi? Hayvanlar için cennet ve cehennem var mı?

Son zamanlarda hayvan yasasının gündem de olması ile hayvan severler araştırmalara başladı. Geçtiğimiz aylarda konu haline gelen hayvanlar cennete gider mi? Sorusu tekrardan sorulmaya başladı. Hayvan severler ahirette de hayvanları ile birlikte olmak istiyor.

Bu konuşmalar üzerine İslam alimi İmam Gazali kendince bir açıklama yaparak sadece on hayvanın cennete gideceğini söyledi.

İbrahim Aleyhisselamın buzağı Hz. İsmail yerine kesilen koç Hz. Salih’in mucizesi olan deve Hz. Yunus’u yutan balık Hz. Musa’nın ineği Hz. Uzeyir’in merkebi Hz. Süleyman’ın karıncası Belkıs’ın hüdhüd kuşu Ashab-ı Kehf’in Kıtmır isimli köpeği Hz. Muhammed’in Kasva isimli devesi

Cennete gidecek on hayvanın açıklanması üzerine diğer hayvanların ne olacağı merak edildi. Bu hayvanlar dışındakilerin ruhlarının baki kalacağını ve ara sıra cisimleşeceği söyleniyor.