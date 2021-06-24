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Hayvanlar cennete gider mi? Hayvanlar için cennet ve cehennem var mı?

Hayvan sevenlerin merak ettiği konulardan olan hayvanlar cennete gider mi? Sorusu sıkça sorulmaya başladı. Evcil hayvanı olanların hissettikleri ile uzaktan sevmek arasında çok büyük fark olmasından hayvan besleyenlerin ilgisi artmaya devam ediyor. Büyük İsla Alimi İmam Gazali’ye bu konu hakkında sadece 10 hayvanın cennete gideceğini belirtmiş. İşte konu hakkında detaylar haberimizde

24 Haziran 2021 Perşembe 17:22
Hayvanlar cennete gider mi? Hayvanlar için cennet ve cehennem var mı?
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Son zamanlarda hayvan yasasının gündem de olması ile hayvan severler araştırmalara başladı. Geçtiğimiz aylarda konu haline gelen hayvanlar cennete gider mi? Sorusu tekrardan sorulmaya başladı. Hayvan severler ahirette de hayvanları ile birlikte olmak istiyor.

Bu konuşmalar üzerine İslam alimi İmam Gazali kendince bir açıklama yaparak sadece on hayvanın cennete gideceğini söyledi.

  1. İbrahim Aleyhisselamın buzağı
  2. Hz. İsmail yerine kesilen koç
  3. Hz. Salih’in mucizesi olan deve
  4. Hz. Yunus’u yutan balık
  5. Hz. Musa’nın ineği
  6. Hz. Uzeyir’in merkebi
  7. Hz. Süleyman’ın karıncası
  8. Belkıs’ın hüdhüd kuşu
  9. Ashab-ı Kehf’in Kıtmır isimli köpeği
  10. Hz. Muhammed’in Kasva isimli devesi

Cennete gidecek on hayvanın açıklanması üzerine diğer hayvanların ne olacağı merak edildi. Bu hayvanlar dışındakilerin ruhlarının baki kalacağını ve ara sıra cisimleşeceği söyleniyor.  


Son Güncelleme: 24.06.2021 17:22
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