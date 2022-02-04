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Hayvancılık yaparken dikkat edilmesi gereken konular nelerdir ?

Geçimini hayvancılık ile kazanmak isteyenler dikkat! Büyükbaş hayvan yetiştirirken nelere dikkat edilmelidir? Hayvancılık kârlı bir iş midir? Haberimizce hayvancılık ile ilgili merak edilenlere yer verilmiştir.

04 Şubat 2022 Cuma 21:07
Hayvancılık yaparken dikkat edilmesi gereken konular nelerdir ?
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Hayvancılık yapmak isteyenler nelere dikkat etmelidir?

Hayvancılık, sürekli emek isteyen zor bir iştir. Öncelikle bu işi seviyor olmanız gerekir. İşinizi sevmiyorsanız bu durum sizin için bir eziyettir. Fakat güzel para kazandırabilir. Hayvancılık alanında 10 seneden önce kâr edilmesi çok zordur. Bu sektörde en büyük gider hayvan yemidir.

İnek cinsine göre fiyat değişmektedir ancak ortalama yıllık 4.5 ton kaba yem, 7 ton mısır ve 1.5 ton yonca, arpa ihtiyacı vardır. Bu sebeple hayvancılık yapmak istiyorsanız bu yemleri sağlamak için 2.5-5 dönüm sulak ve kuru araziniz olmalıdır. Kaba yemi yetiştirmeye imkânınız yoksa para ile almanız gerekir ve bu durumda maliyetiniz bile çıkmayacaktır.

Hayvanlardan elde edeceğiniz gübre ile toprağınızın verimini arttırabilirsiniz. Süt üreticiliği yapmak istiyorsanız yem kalitesi de oldukça önemlidir. Hayvancılık giderinin %60, %70 ‘i yem masrafıdır.

Hayvancılık yapmak için gerekenler

Yem haricinde hayvanlar suya da ihtiyaç duyar. 1 büyükbaş hayvanın günlük ortalama su ihtiyacı 150 litredir. Kâr elde edilmek isteniyorsa en az 10 tane büyükbaş hayvan ile işe başlanmalıdır. 10 hayvan ile 1 sene sonunda yaklaşık 25 hayvana ulaşılır.

1 tane inek günlük ağırlığının %7 ‘si civarında gübre oluşturur. Gübrenin saklanması ve çevreye zarar vermemesi için plan yapılmalıdır.

Hayvanların sağlığı için düzenli veteriner kontrolü önemlidir. Hayvancılık için devlet tarafında faizsiz veya düşük faizli uzun vadeli krediler verilmektedir.

Ahır kurmak için gerekenler

Ahır kurulacak alan verimli ve tarıma uygun olmalıdır. Zemin eğimli olmalıdır. Doğal faktörlere karşı yüksekte olmalıdır. İçme suyu deposunun bulunduğu yer güneşten korunmalıdır. Barınaklar yaşam alanından uzak olmalıdır. Bu, hayvanların hastalanmasının önlenmesi için alınan bir tedbirdir.

Ahır kurarken hayvanların yattığı, yem yediği, dolaştığı yerler iyi planlanmalıdır.

Süt ineği gebe olduğunda gezmesi için 10 metre karelik alan gerekir. Her hayvanın yemliği ayrı ve aralarında 70-80 cm olmalıdır. Bu mesafe hayvanların birbirlerini yaralamamaları için önemlidir. Suluklar ise dakikada 20 litre su verebilmelidir. Süt soğutma tankı 2 gün bozulmadan muhafaza edecek şekilde olmalıdır. Uygun yerlerde kaşınma fıçısı bulunmalıdır.

Ahır düzenli olarak havalandırılmalı, hastalık yayacak bakterilerin önüne geçilmelidir. Rüzgâr ile havalandırma yapmak daha sağlıklıdır ancak esintinin olmadığı günlerde hava sirkülasyonu için bacaya başvurulmalıdır.

Ahır çatısı en az 3.5 metre yükseklikte ve eğimli olmalıdır. Sağlıklı bir hayvan günde 10 saat civarı yatmaktadır. Bu sebeple ahır zemini beton olmamalıdır. Beton zeminde hayvan rahat edemez ve yatma süresi düşer. Bu da hayvanın verimini azaltır. Ayrıca hayvanları yaralar. En ideal zemin kumdur. Kum zeminde bakteri üremesi de az olur.



Son Güncelleme: 04.02.2022 21:07
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Anahtar Kelimeler:
HayvancılıkBüyükbaş
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