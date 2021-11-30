Hayvancılık sektöründe en çok para kazandıran alan hangisi?

Her ne kadar kolay gibi gözükse de hayvancılık işi oldukça emek ve zaman isteyen bir iştir. Bu yüzden bu işe girecek kişiler sektörü tüm detayı ile bilmelidir. Hayvancılık işine girecek olanların hayvan alımının yanı sıra o hayvanlara fizibilite koşulunu en iyi şekilde sağlamalıdır. Eğer ki sermayeniz düşük bütçeli ise bunun için en iyi iş küçükbaş hayvancılıktır.

Bu yazımızda konuyla ilgilenenler için hayvancılığa ilişkin detayları anlattık. Bu yazımızda merak ettiğiniz tüm soruların yanıtını alabilirsiniz.

En karlı hayvan yetiştiriciliği hangileridir?

Arıcılık,

Büyükbaş hayvan besiciliği,

Mera hayvancılığı,

Büyükbaş süt ineği yetiştiriciliği,

Solucan yetiştiriciliği,

İpek böcekçiliği,

Köpek Çiftliği kurmak,

At Çiftliği kurmak,

Sülük üretimi,

Tavuk, ördek, kaz, hindi gibi kümes hayvanı yetiştirme,

Küçükbaş hayvancılık (koyun veya keçi yetiştirme) en çok tercih edilen ve en karlı hayvancılık sektörlerindendir.

En kazançlı hayvancılık sektörü ve çeşitleri

Büyükbaş hayvancılık

Bu hayvancılık için sığır, manda, at, katır, eşek, deve, inek, dana, manda, öküz gibi çeşitleri olduğunu sıralayabiliriz.

Küçükbaş Hayvancılık;

Koyun, keçi çeşitleri.

Kümes Hayvancılığı;

İpek böcekçiliği, arıcılık olarak sıralanır.

Su Ürünleri;

Deniz balıkçılığı, tatlı su balıkçılığı, kültür balıkçılığı olarak görebiliriz.

Arıcılık;

Arıcılık bal üretimi, bal mumu gibi kazançlara etkilidir.

Mera Hayvancılığı;

Otlakların gürleşmesine bağlı olarak et ve süt üretimi artar.

Arıcılık bal arısının, bal, balmumu, bal üretimini sağlaması.

İpek böcekçiliği;

İplik üretmek gibi yapılan yetiştiricilerin olması ve üretim sağlanmasıdır.

Para kazandıran hayvan yetiştiriciliği

Türkiye’nin neredeyse her bölgesinde koyun yetiştiriciliği yapılmaktadır. Koyunların hem etinden hem sütünden hem de postundan faydalanmak mümkündür. Koyunlar meralarda yetiştirilir. Bunun nedeni meraların yem açısından zengin yerler olmasıdır. Dolayısıyla buralarda yetiştirilen hayvanların eti ve sütü daha verimli olur. Meralar eğimli yapılara sahip olduğundan dolayı toprak suyu tam olarak absorbe edemez. Bu da toprağın kuru kalmasına neden olur. Bunun önüne geçebilmek için de gerekli önlemler alınmalıdır. Meralardaki ot çeşitliliğinin artması verimin ve kalitenin artmasına yol açar. Bunun yanı sıra meralar yem giderlerinin azalmasına neden olur.

Hayvancılıkta para var mı?

Hayvancılık işi ile ilgilenmek isteyenlerin en merak ettiği şey bu sektörde para olup olmadığıdır. Bu sorunun yanıtını şöyle verebiliriz. Hayvancılık, ülkemizde hiç bitmeyen sektörler arasında yer almaktadır. Lakin önceki senelere oranla daha az yapılmaktadır. Bunun nedenlerinden biri ise hayvanların yaşam alanının azalması ve otlatılacak, bakılacak yerlerin çoğunun yok olmasından kaynaklanmaktadır. Git gide artan kentleşme mera alanlarının azalmasına neden olmuştur.

Alanlar daralsa da hayvancılığın büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvancılığı fark etmeksizin maddi getirisi oldukça fazladır. Birçok insan gelirini hayvancılık aracılığı ile kazanmaktadır. Siz de bu yüzden bu işe girmek istiyorsanız hayvanların beslenme ve bakımına oldukça önem vermelisiniz. En önemli noktalardan biri de hayvanlara ayrılan zamanınızın oldukça fazla olması gerekmektedir. Hayvanların sayısının artması da önünüze çıkacağı için zamanınızın çoğunu onlara ayırmalısınız.

En karlı hayvancılık türü nedir?

Eğer ki küçük sermayeye sahipseniz başlangıç olarak yapabileceğiniz en iyi alan küçükbaş hayvancılıktır. Büyükbaş hayvancılık ise oldukça iyi bir gelir kazanacağınız alandır. Lakin giderler kıyaslandığı zaman küçükbaş hayvancılık daha karlı ve masrafsızdır.

Küçükbaş hayvancılıkta meralara ihtiyaç duyulur. Bu meralarda hayvanların besinlerinin çeşitliliği çok olacağı için verimi de bir o kadar çok olacaktır.

Küçükbaş hayvancılık kar marjı nedir?

Bir işletmeyi kurmadan önce dikkat edilmesi gereken en önemli konu kar-zarar oranlarının iyi şekilde hesap edilmesidir. Bu işlem ise ayrıntılı şekilde not tutularak yapılmalıdır. Meraların kendilerini yenileyebilmesi için altenatif yollara ihtiyacı vardır. Bunun için de eğer ki tarlanız varsa hasat işleminden sonra kalan bitkileri tüketmeleri için hayvanlarınızı otlatabilirsiniz.

Bu işe başlamadan önce gerekli bilgi birikimine sahip olmalısınız. Hangi hayvanın hangi bölgede hangi yemlerle yetişeceği bilgisine ayrıntılı şekilde sahip olmalısınız. Bütün detayları işe başlamadan önce bilmeniz size çok daha fazla fayda sağlayacaktır.

Büyükbaş yetiştiriciliği kar marjı

Hayvanların barınmaları için bir ahıra ihtiyaçları vardır. Bu ahırların elektrik ve su tesisatına da ihtiyacı vardır. Bunun yanı sıra hayvanların ihtiyaçlarını gidermeleri için suluklar gereklidir. Eğer ki bu işten karlı çıkmak istiyorsanız yavru hayvanlar satın almalısınız.

Bunun aksini yaparsanız kar amacını geçin hayvanları yetiştiremezsiniz. Bu durumda başladığınız işin boşa olmasına neden olur. Hayvanları almaya gittiğiniz zaman hayvanları çok dikkatli seçmeniz gerekmektedir. Çünkü bazı satış yerleri hasta hayvanları satmaya çalışabilir. Bunu sonradan fark etmeniz sizin zararınıza olacaktır. Bu yüzden alımları veteriner kontrolü ile yapmak en doğrusudur.

2.5 TL

kendi ağırlığının %2,5

Tavuk yetiştiriciliği

Hayvancılığa başladıktan sonra düşünmeniz gereken bir başka konu ise süt sağımı için işinizi kolaylaştıracak bir sağma makinesi almaktır. Şu an köylerde sütün kilogramı gelen zamlar ile birlikte‘ye satılmaktadır. Yerli inekler değişken olmakla birlikte günde 5-10 kilogram arasında süt verir. Bir inek yem olarak ise‘i kadar yem tüketebilir.

Kar elde edilecek alanlardan biri de tavuk yetiştiriciliğidir. Tavukların hem yumurtalarından hem de etlerinden yararlanabilirsiniz. Özellikle de köy yumurtası satışları son zamanda popüler olduğu için buradan gelir elde etme ihtimaliniz daha yüksektir. Tavuklardan da ineklerde ve koyunlarda olduğu gibi karlı bir iş yapmak istiyorsanız büyük bir tesis kurmanız gerekmektedir. Tavuk çiftliği kurup toptan satış işine girerek iyi bir kazanç elde edebilirsiniz. Lakin bir iki tavuğun yumurtlamasını beklemekle bu işi yapamazsınız. Bu işi birkaç inekle kara çevirebilirsiniz ama aynı şey tavuklar için geçerli değildir.

Tavuklar küçük hayvanlar oldukları için et oranları da azdır. Ağırlıkları 1,5 ile 2,5 kilogram arasındadır. Ancak tavukların diğer hayvanlar gibi otlağa ihtiyaçları yoktur. Bulundukları ortamdaki otlarla da karınlarını doyurabilirler. Tavuklar için satılan organik yemler de bulunmaktadır.

Tavuk yetiştiriciliği kar oranı nedir?

Etlik piliç türleri yaklaşık 5-6 hafta içinde yenmeye hazır olurlar. Gereken büyüklüğe ulaşan piliçler kesim için kesim alanlarına götürülürler. Bu işten iyi bir kar elde etmek isteyenler kümes hayvanlarını iyice araştırmalı ve karlı olanı seçmelidir.

Bizim bunun için tavsiyemiz ise süs tavuğu yetiştiriciliğidir. Güzel ve heybetli olan bu tavuklara meraklı olan kesim çok olduğu için satışları daha çok olacaktır. Genel olarak yurt dışı menşeili olan tavuklar dolar para cinsi üzerinden satılmaktadır. Ayrıca en çok yumurta yapan tavuklar da yılda 300 yumurta yapma kapasitesine sahiptir. Organik yumurtalar ve organik tavuk eti üreterek de kar marjınızı artırabilirsiniz.

Arıcılık karlı mı?

Arıcılık genelde kişilerin gerçek işlerinin yanı sıra ek iş olarak yaptığı bir alandır. Lakin doğrudan bu işle ilgilenenler de vardır. Bu sektörde koloni başına 16 kilogram bal alındığı takdirde mevsim yolunda giderse kovan başına 25-30 kilo bal alınmaktadır. Balın kilosunun da 50 TL’ye satıldığını hesaba katarsak karlı bir iş olacaktır. Eğer üretilen bal, polen, arı sütü ve benzeri gıdalar pazarlanamaz veya ucuza satılırsa, kar oranı da düşecektir.

Besicilik mi sütçülük mü karlı?

Süt hayvancılığı oldukça karlı bir sektördür. Lakin bu işe girerken birçok detaya dikkat edilmelidir. Yeterli miktarda süt hayvancılığı yapmak için yetiştireceğiniz hayvanın cinsinden başlayarak, barınağı, koşulları ve sağlık kontrollerinde kullanacağınız yiyeceklere kadar pek çok detayı düşünerek bu işi yapmalısınız. Eğer ki sığırlarınız için gereken koşulları sağlamazsanız hayvanlarınız ölebilir. BU yüzden geliriniz böyle durumlarda sekteye uğrayabilir. Bizim düşüncemiz sütçülük kar amaçlı bir iş için yapıldığında zarara neden olabilir.

Besicilik ise tamamen hayvanların sayısını çoğaltma ve besleyip satma amacı ile yapılmaktadır. Erkek sığırlar daha fazla kilo aldıklarından tercih edilirken, hayvan ırkı olarak daha çok holstein, İsveç esmeri gibi cinsler seçiliyor. Yerli ırk hayvanlar 2 yaşında, kültür ırkı hayvanlar ise 1-1,5 yaşında besiye alınıyor. Hayvanların kesime gideceği tarih belirleniyor ve bu tarihe göre besi programı hazırlanıyor. Besi sığırlarına günlük olarak verilen yem oranına göre hayvanın kilo alması hesaplanıyor. Kilo almayan ve besiye cevap vermeyen hayvanlar vakit geçirmeksizin elden çıkarılıyor. Hayvanın kilo artışı ise eğer çiftlikte tartı cihazı varsa bu cihazla yoksa, göğüs çevresinin ölçülmesi neticesinde tespit ediliyor. Besi esnasında yem ve kesif yemler tercih ediliyor. Suni bir mera oluşturarak yem giderlerini düşürebilirsiniz.

4 aydan az süreyle besleme yapılırsa kısa süreli,

4 ay – 7 ay arasında orta süreli,

7 aydan fazla besleme yapılırsa uzun süreli besleme kategorisine giriyor.

Mera hayvancılığı nasıl yapılır?

Çayır alanlarının geniş yerler olması,

Bitki örtüsü ve hayvan dağılışı,

Bozkırın geniş olduğu yerde küçükbaş hayvancılık,

İklim koşullarının değişkenliği sebebi ile süt ve et üretimi değişikliği göstermektedir.

Ekonomiktir.

Yem girdisini aza indirir.

Mera verimliliğini arttırmak

Meralara ve bakımsız meralara gübre atılması,

Yabancı otlardan temizlenmesi,

Kullanıma açık bir alanda yıpratmayı önlemek,

Daha kaliteli dayanıklı tohum kullanılmalıdır.

Mera besisinde dikkat edilecek önemli noktalar

Meraları uygun bir mevsimde otlatmak

Kapasitesine göre doldurmak ve otlatmak

Yem tipine uygun hayvan ile otlatma yapmak

Uniform Otlatma: Meranın en doğru şekilde ve eşit bir şekilde otlatılmasına denmektedir.

En karlı evcil hayvan üretimi ile para kazanmak

Evde baktığınız evcil hayvanlarınızla da para kazanma ihtimaliniz de vardır. Hayvan sahibi olmak isteyenler ilk olarak petshopları tercih etmektedirler lakin temiz ortamda bakılmayan hayvanların ölümleri daha çabuk yaşanmaktadır. BU yüzden evcil hayvan sahiplenmek isteyen kişiler öncelikle ev ortamında bakılan hayvanları tercih etmelidir. Evde hayvan yetiştirenler hayvanları çoğaldığı zaman bunu hayvan severlerle paylaşabilirler.

Lakin evcil hayvan üretiminde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. İlk önemli nokta hayvan seçimidir. Bu alan oldukça zor ve dikkat edilmesi gereken bir alandır. Çünkü kedilerin ve köpeklerin yetişmesinde geniş ortamlara ihtiyaç vardır. Üretim sürecinde hangi ekipmanlara ihtiyaç duyacağınızı da araştırmalısınız. Öneğin; folluk makinesi, yem çeşitleri, kuluçka makinesi ve diğer pek çok lazım olabilecek ürünleri öncesinde temin etmelisiniz.

Sıfırdan hayvancılık işine girmeyi düşünenlere öneriler