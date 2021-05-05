Hayvan otlatma tartışması kanlı bitti! Baba ve oğlu vurularak öldürüldü

Baba oğulun ölümüyle sonuçlanan üzücü olay bugün Konya Meram'da yaşandı.
Gelen bilgilere göre ilçede yaşayan ve hayvancılık ile uğraşan 50 yaşındaki Hüseyin Kurt ile 46 yaşındaki Hüseyin Kayabaşı arasında hayvanların otlatılacağı yer konusunda tartışma çıktı. Çıkan sözlü tartışmaya Kayabaşı'ın 17 yaşındaki oğlu Osman Kayabaş'ta dahil olunca tartışma büyücü ve arbede çıktı.
Baba oğul hayatını kaybetti
Olayın yaşandığı yere gelen ekipler baba ve oğlu yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı ancak baba ve oğul doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Cinayet zanlısı Kurt, Meram İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Son Güncelleme: 05.05.2021 08:58