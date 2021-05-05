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Hayvan otlatma tartışması kanlı bitti! Baba ve oğlu vurularak öldürüldü

Konya Meram'da yaşanan üzücü olayda, hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlar patladı. Kurşunlanan baba ve oğlu hayatını kaybetti.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 08:58
Hayvan otlatma tartışması kanlı bitti! Baba ve oğlu vurularak öldürüldü
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Baba oğulun ölümüyle sonuçlanan üzücü olay bugün Konya Meram'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçede yaşayan ve hayvancılık ile uğraşan 50 yaşındaki Hüseyin Kurt ile 46 yaşındaki Hüseyin Kayabaşı arasında hayvanların otlatılacağı yer konusunda tartışma çıktı. Çıkan sözlü tartışmaya Kayabaşı'ın 17 yaşındaki oğlu Osman Kayabaş'ta dahil olunca tartışma büyücü ve arbede çıktı.

Çıkan kavgada 50 yaşındaki Kurt, yanında taşıdığı silah ile baba ve oğula ateş etti. Kurşunların hedefi olan baba ve oğlu kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Baba oğul hayatını kaybetti

Olayın yaşandığı yere gelen ekipler baba ve oğlu yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı ancak baba ve oğul doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Cinayet zanlısı Kurt, Meram İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.




Son Güncelleme: 05.05.2021 08:58
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Hayvan Otlatma KavgasıBaba Ve Oğlu Vuruldu
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