Hayvan kavgası kuzenleri birbirine düşürdü! 1 kişi öldü

Kocaeli’nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Kandıra İlçesi Bollu mahallesinde 56 yaşındaki Üzeyir Türkyılmaz adlı bir kişinin hayvanları kuzeni 55 yaşındaki İ.T.’ye ait tarlaya girdi. Önceden yine aynı sebeple aralarında husumet bulunan iki kuzen yine bu sebepten tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle başlayan kavgada İ.T. yanında bulunan tabanca ile kuzeni Üzeyir Türkyılmaz’a ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Türkyılmaz kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Yaralı kişiye ilk müdahalenin yapılmasının ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan Türkyılmaz hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanan İ.T. adlı kişi gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen İ.T. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

