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Hayvan deneyleri yapmayan markalar nasıl anlaşılır? Hayvanlar üzerinde deney yapan veya yapmayan markalar

Geçen günlerde sosyal medya platformunda yayılan Save Ralph isimli kısa film dünyada büyük yankı uyandırdı. Bu filmden sonra herkes hayvan deneylerinin neden olmaması gerektiğini ve hayvanlar üzerinde deney yapan markaların hangileri olduğunu araştırmaya başladı. Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

22 Nisan 2021 Perşembe 18:31
Hayvan deneyleri yapmayan markalar nasıl anlaşılır? Hayvanlar üzerinde deney yapan veya yapmayan markalar
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Hayvanlar üzerinde deney yapmayan markalar nasıl anlaşılır?

Günümüzde birden fazla ülkede hayvan yasaları ile hayvanlar korunmaktadır. Fakat bu yasaların olduğu ülkelerde bile hayvanlar eziyete maruz kalıyor. Özellikle bazı markalar, satışı yapılacak olan ürünleri hayvanlar üzerinde deneyler gerçekleştirerek deniyorlar. Belki sizde bilmeden ve istemeden bu markalardan alışveriş yaparak, bu deneylere destek veriyorsunuz. Fakat bunu istemiyorsanız ve hayvanları korumak istiyorsanız bundan sonra daha dikkatli alışveriş yapmalı ve daha duyarlı olmalısınız.

Geçtiğimiz tarihlerde sosyal medya üzerinden paylaşılan Save Ralph isimli kısa film, markaların hayvanlar üzerinde gerçekleştirdikleri deneylere dikkat çekti. Bu kısa film,o kadar yankı uyandırdı ki, bu markaların hangileri olduğu araştırılmaya başlandı.

Neden hayvanlar üzerinde deney yapılmamalıdır?

Bu sorunun cevabı çok basittir. Dünyada her sene, başta tavşanlar ve fareler olmak üzere milyonlarca hayvan deneyler sebebiyle ölüyor. Fakat bir deneyin en olumsuz sonucu ölüm olmamakta. Birden fazla hayvan bu deneyler sonucunda eziyet çekiyor. Hayvan deneyleri konusunda dünyaca daha bilinçli olmak gerekmektedir.

Hayvan deneyleri yapan markalar azalıyor!

Hayvanları kobay olarak kullanan markaların söyledikleri en büyük bahanelerden biri de ‘ İnsanlık için’ söylemidir. Ancak bazı markalar hayvan deneyleri gerçekleştirmeden ürünlerini üretiyor. Ancak hayvan deneyleri yapan markaların sayısı daha fazladır. Hayvan aktivistleri sayesinde bir çok marka hayvanları kullanmaktan vazgeçiyor.

Hayvan deneyi yapmayan markalar nasıl anlaşılır?

Bunlara önek binlerce marka vardır. Vegan, vejeteryan ya da hayvan deneysiz sertifikaları bulunmaktadır. Bu markalar hayvanları kullanmaz ve hayvan deneyleri gerçekleştirmeyen tedarikçiler ile anlaşırlar. Bu markaların ürünleri üzerinde belirlenen bazı logolar bulunmaktadır. Bu logolar sayesinde markaların hangilerinin hayvanları kullanmadığını anlayabilirsiniz.

Hayvanlar üzerinde deney yapmayan markalar hangileri?

-Note

-Mustela

-Nyx

-Essence

-Gülşah

-Frosch

-The Body Shop

-Flormar

-Bingo

-Otacı

-Urban Care

-The Body Shop

-Pastel

-Işıl

-Duru

-Sleepy

-Bebak

-Beauty Blender

-Hask

-Golden Rose

-Beyond

-First Class

-Arko

-Farmacy

-Hobby

-Jasön

-Evy Baby

-Pixi

-Emotion

-Coola

-ELF

-The Balm

-Gabrini

-Morfose

-Superdrug

-Aksu Vİtal Softem

-ABC




Son Güncelleme: 22.04.2021 18:31
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Anahtar Kelimeler:
Hayvan DeneyiMarka
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