Haydi nasıl kullanılır, hayvan polisi nasıl çağrılır?

Son zamanlarda gündemimizde sıkça duyduğumuz ve toplum vicdanının içini sızlatan hayvanlara uygulanan şiddet ve istismar olayları artması sebebi ile İçişleri Bakanlığı hayvanlar için ‘Haydi’ uygulamasını geliştirdi. Haydi uygulaması ile birçok masum cana yardımcı olunmasını sağlayan uygulama şimdilik Ankara, İstanbul ve İzmir şehirleri için hizmet vermektedir.

‘Haydi’ uygulaması kullanım amacı?

Çoğunlukla uygulamada oluşan kişiler Veterinerlik Fakültesi mezunu polis memuru kişilerden oluşmaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir’de görev yapan uygulama hayvanların haklarını korumak için kullanılan faydalı bir uygulamadır.

Sadece hayvanları koruyacak polis birimi oluşturuldu!

Polisler artık İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan uygulama ile insanları değil, hayvanların da can güvenliğini sağlamak için görev başındalar. Hayvan haklarını korumak için birçok yetkiliden oluşan ekipte sadece hayvanları koruyacak polis birimi oluşturuldu. Herhangi bir hayvana eziyet edildiğini gören vatandaş artık Hayvanları Koruma Polisine ihbar edebilmektedir. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek gerekli uygulamaları gerçekleştirerek, aynı zamanda hayvan içinde hemen müdahale edebilecekler.



Hayvanları koruma polisi gerekli görüldüğü zaman ekip aracı içerisinde hayvanlar için dizayn edilen yerlerde barınabilmektedir. Aracın arka tarafında hayvan kafesi bulunmaktadır. Araç içerisinde hayvanlar için gerekli görülen her şey bulunmaktadır.

Haydi uygulamasında hayvan polisi nasıl çağırılır?

Mobil telefonlara indirilen Haydi ile gerekli bilgilerin verilmesi ardından, nerede olursa olsun hayvana uygulanan şiddet veya zulüm görüldüğü zaman uygulamada yer alan ilgili tuşa basıldığı anda konum ve kişi bilgileriniz anında Hayvanları Koruma Polisine giderek ekip olay yerine gelmek için harekete geçecektir.



